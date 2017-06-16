Москва, 16 июня, 2017, 16:39 — ИА Регнум. На полигоне Сары-Шаган российские военные провели успешные испытания новой противоракеты, сообщает 16 июня пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru РВСН Российской Федерации

Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ полковник Андрей Приходько заявил, что испытательные пуски проводились на полигоне Ракетных войск стратегического назначения РФ Сары-Шаган с целью совершенствования системы противоракетной обороны России.

Стоит отметить, что указанные испытания новой российской противоракеты проводились совместно специалистами РВСН, войсками ПВО-ПРО ВКС России и представителями оборонной промышленности. В сообщении российского оборонного ведомства указано, что новая противоракета успешно выполнила свою задачу и поразила условную цель.

Как сообщало 7 июня ИА REGNUM, российский военно-промышленный комплекс предложил министерству обороны РФ проект восстановления системы противоракетной обороны страны, позволяющий закрыть всю Россию противоракетным куполом.