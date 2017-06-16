Бишкек, 16 июня, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Доля туристической отрасли в экономике Киргизии составляет 4,2% или 21 млрд сомов (17,5 млрд рублей) в номинальном выражении. Об этом заявил директор Департамента туризма Азамат Жаманкулов, выступая на заседании Совета по развитию бизнеса и предпринимательства, пишет «Tazabek».

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Также чиновник отметил, что экспорт туристических услуг достигает 415 млн сомов (345,8 млн рублей) в год. При этом туризм ежегодно привлекает в республику 15 млрд сомов (12,5 млрд рублей) инвестиций.

По его словам, основой для привлечения туристов является сочетание безопасности и открытости страны. Также Жаманкулов заострил внимание на отсутствии надлежащего уровня взаимодействия государства с туристическими предприятиями.

«В те страны, где нет безопасности, туристы не поедут. Грузия с населением в 3,5 млн человек на сегодня привлекает 6 млн туристов ежегодно. Необходимо решить вопрос с политикой «Открытое небо», упрощением электронной визы и маркетинговой стратегией. Туризму нужен серьезный государственный подход», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, Киргизию в 2015 году посетили 4 млн иностранных туристов, в 2016 году — 3,8 млн. Отметим, что при этом доход этой среднеазиатской страны от туристической отрасли в 2015 году составил 20 млрд сомов (16,67 млрд рублей по текущему курсу), а в 2016 году он вырос на 1,4 млрд сомов (1,67 млрд рублей).