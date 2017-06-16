Ярославль, 16 июня, 2017, 16:23 — ИА Регнум. Совет директоров ОАО «Ярославльводоканал» освободил от занимаемой должности директора предприятия Вадима Блощицына. Исполняет обязанности директора Валерий Лещенко, ранее исполнявший обязанности директора регионального фонда капремонта. Об этом ИА REGNUM сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Yarregion.ru Вадим Блощицын

Заседание совета директоров состоялось 15 июня вечером. Сам Вадим Блощицын сейчас находится на больничном и не комментирует ситуацию. По некоторым данным, деятельностью предприятия также интересуются правоохранительные органы. О различных сомнительных сделках «Ярославльводоканала» неоднократно ранее писало ИА REGNUM.

По данным источников ИА REGNUM, отставка Блощицына и назначение Лещенко были инициированы правительством области, которое ранее заявляло о планах по объединению водоканалов области и стремлению взять их под свой контроль. Не исключено, что смена директора — один из шагов в этом направлении.