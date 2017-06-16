Краснодар, 16 июня, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Речь идёт о свободной территории со стороны улицы имени Калинина. Она находится в муниципальной собственности и сохранена для проведения благоустройства и организации зоны отдыха для горожан.

Krd.ru Цирк Краснодара

Благоустройство планируется начать с демонтажа торгового ряда, который протянулся вдоль дороги от улицы Рашпилевской до Октябрьской.

Cirkkrasnodar.ru Цирковой номер

Предпринимателям, которые сегодня занимают торговые точки, власти планируют предоставить альтернативные места.

«Реконструкцию цирка без реконструкции этой площади рассматривать нельзя. Все надо делать в комплексе. Площадь нужно благоустроить и открыть для горожан, она может стать еще одним любимым местом отдыха жителей Краснодара», — подчеркнул губернатор Кубани.

Напомним, о реконструкции самого здания цирка заговорили уже давно. Как заявлял ещё в 2011 году на встрече с тогдашним губернатором региона Александром Ткачевым гендиректор Росцирка Александр Калмыков, согласно разрабатываемой Минкультуры программе «Культура России», в реконструкцию краснодарского цирка планировалось вложить 900 миллионов рублей. Программа рассчитывалась на три года, а начаться должна была в 2012 году. Однако до сих пор эти планы не осуществились.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года региональные власти объявили о том, что инвестор, готовый вложиться в обновление здания цирка, найден. Работы по реконструкции обветшавшего за полвека здания планировалось начать в 2017 году. Предварительно на эти цели потребуется 1,5 млрд рублей — это реконструкция полностью под ключ.

Краснодарский цирк был открыт в 1970 году, он вмещает более полутора тысяч зрителей.