Меркель присоединилась к критике новых санкций США против РФ
Берлин, 16 июня, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Заявление главы МИД Германии Зигмара Габриэля и канцлера Австрии Кристиана Керна, которые осудили новые санкции США в отношении России, разделяет канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
«Я могу вам сказать, что мнение канцлера и предложенное вчера (15 июня) главой МИД Германии и канцлером Австрии заявление находятся в полном соответствии друг с другом, — сказал он. — Канцлер разделяет беспокойства, выраженные в этом тексте».
Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня пресс-служба МИД Германии распространила совместное заявление министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля и канцлера Австрии Кристиана Керна в котором говорится, что власти Германии и Австрии выступили с критикой планов США по введению новых ограничительных мер в отношении РФ.
Ранее сенат Конгресса США принял решение ужесточить санкции в отношении России. Законопроект предполагает сокращение максимального срока финансирования финансовых учреждений РФ, внесенных в санкционные списки, до 14 дней, а также ограничение финансирования подсанкционных компаний РФ нефтегазового сегмента до 30 дней.
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