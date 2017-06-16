Берлин, 16 июня, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Заявление главы МИД Германии Зигмара Габриэля и канцлера Австрии Кристиана Керна, которые осудили новые санкции США в отношении России, разделяет канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Я могу вам сказать, что мнение канцлера и предложенное вчера (15 июня) главой МИД Германии и канцлером Австрии заявление находятся в полном соответствии друг с другом, — сказал он. — Канцлер разделяет беспокойства, выраженные в этом тексте».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня пресс-служба МИД Германии распространила совместное заявление министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля и канцлера Австрии Кристиана Керна в котором говорится, что власти Германии и Австрии выступили с критикой планов США по введению новых ограничительных мер в отношении РФ.

Ранее сенат Конгресса США принял решение ужесточить санкции в отношении России. Законопроект предполагает сокращение максимального срока финансирования финансовых учреждений РФ, внесенных в санкционные списки, до 14 дней, а также ограничение финансирования подсанкционных компаний РФ нефтегазового сегмента до 30 дней.

Читайте также: Сенат США решил ужесточить антироссийские санкции

Читайте также: Германия и Австрия выступили против новых антироссийских санкций США