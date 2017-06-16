Красноярск, 16 июня, 2017, 15:54 — ИА Регнум. В Красноярске объявлен очередной режим «чёрного неба». Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 19 часов 16 июня до 19 часов 19 июня на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

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Объявляются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности.

Неблагоприятные метеорологические условия — это краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха, объяснили в мэрии Красноярска.

А зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения трёх степеней, которым соответствуют три режима работы предприятий в периоды НМУ.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году красноярцы прожили под «чёрным небом» 58 дней. С начала 2017 года, объявленного Годом экологии в России, режим «чёрного неба» в городе действовал уже около 30 дней.

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Устав от серьёзных проблем с экологией, в марте 2017 года красноярцы вышли на митинг «За чистое небо». По иронии судьбы, митинг «За чистое» небо прошел под «чёрным небом».

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