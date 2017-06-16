Мурманск, 16 июня, 2017, 16:03 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун сегодня, 16 июня, работает в городе Апатиты. Его название второй день не сходит с лент российских информагентств: накануне, во время «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, жительница Апатитов, 24-летняя Дарья Старикова, у которой с большим опозданием диагностировали рак, на всю страну рассказала главе государства о том, как люди пытаются выжить в Заполярье. И попросила помощи у президента — не для себя, а для своих земляков.

Kremlin.ru Дарья Старикова на Прямой линии

По признанию пользователей соцсетей, девушка смогла выразить всё то, о чём говорят пациенты и молчат чиновники уже много лет: медицина в Мурманской области в удручающем состоянии, а к оптимизации, призванной улучшить положение дел, как нельзя кстати подходит крылатое выражение: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

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Дорога в никуда

«Владимир Владимирович, у нас не хватает узких специалистов, благодаря которым можно было бы ставить диагнозы», — сообщила президенту жительница Апатитов Дарья Старикова, у которой врачи вовремя не обнаружили онкологическое заболевание.

По словам девушки, в местной больнице закрыли кардиологическое и хирургическое отделение, родильный дом. За медицинской помощью жителям Апатитов приходится ездить в соседний Кировск, а то и в Мурманск — при том, что расстояние между городами составляет несколько сотен километров.

В своём официальном комментарии по итогам «Прямой линии» губернатор Мурманской области Марина Ковтун отчиталась о том, что поручила главе профильного областного ведомства и главврачу местной больницы «пройти» маршрут, по которому регулярно перемещаются те, кому нужна медицинская помощь.

«Я уже дала поручения министру здравоохранения и главному врачу кировско-апатитской больницы, чтобы они лично «прошли» весь маршрут, — заявила Ковтун. — И хотя расстояние между городами небольшое (порядка 20 километров), и дорога там хорошая, но если люди жалуются, то требуется дополнительное внимание».

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Намерены ли чиновники и впрямь пешим ходом преодолевать расстояние между городами, или всё же «запрягут коней» — на самом деле, не так важно. Важнее другое: те жалобы, которые сыпались от жителей Апатитов главам ведомств и учреждений в последнее время, наконец, благодаря Дарье Стариковой и «Прямой линии», дошли до адресатов. И теперь чиновники на себе могут прочувствовать, каково это — отправляться в путь и не знать наверняка, чем закончится их дорога.

Будет ли глава областного правительства комментировать ситуации, аналогичные «апатитской», сложившиеся в других муниципалитетах — в Ковдоре или Кандалакше — пока неизвестно. Как уже сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Ковдорском районе в рамках оптимизации объединили две больницы, и теперь некоторым группам пациентов приходится получать врачебную помощь за несколько сотен километров от дома.

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А к Кандалакшской больнице «присоединили» больницу Умбы. Расстояние между этими медицинскими учреждениями также не маленькое и составляет более 100 км. Местные жители уже жаловались на происходящее, просили поддержки, писали письма. Но подобной «апатитской» огласки эти истории так и не получили.

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Кадровый голод

«Спасибо, Даша! Может быть, теперь хоть что-то изменится в нашем городе с медициной», — сразу после обращения девушки к президенту отреагировали пользователи соцсетей.

Однако, узнав о срочном визите Ковтун в Апатиты, конструктивных предложений в адрес главы областного правительства выражать не стали.

«Спасибо, на цирк уже не хочу смотреть. Давайте других нам клоунов», — написал пользователь под ником «Руслан Володин».

«Она сказала в интервью, что от Апатитов до Кировска 20 км, и что добраться легко, — напомнила «Анна Хворостова». — А то, что у нас скорых 4 машины, которые только отвозят до приёмного, и если вам не грозит госпитализация, то обратно добирайтесь сами…»

«Да онкологию в Апатитах лечить не будут, но можно же распознать её на ранних стадиях, если в том же Кировске был аппарат МРТ, пусть даже платный, — отреагировала пользователь, зарегистрированная как «Любовь Зверева». — Я 9 мая потеряла из-за этой болезни брата, куда они только не обращались… Нет у нас квалифицированного онколога».

«Роддом закрыли, травму, кардиологию, а ведь всё работало, сколько жалоб было, — написала пользователь «Анастасия Бушуева». — Оптимизация… этим всё сказано. Были и узкие специалисты, готовые работать, а уезжали в тот же Мурманск, потому что проблема с жильем. Задумайся, власть. Ещё хотят, чтоб Апатиты в Кировск анализы ездили сдавали, слов нет… два рентгена на весь город или три. Дай Бог всем здоровья, потому что круглосуточно в Апатитах вас примет только морг».

Теме нехватки медицинских специалистов в упомянутом общении с журналистами губернатор Марина Ковтун уделила особое внимание. Как уже сообщало ИА REGNUM, на протяжении последних лет кадровый голод в Мурманской области остаётся главной проблемой, непосредственно влияющей в частности на качество предоставляемых медицинских услуг.

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По данным властей, возврат «целевиков» (молодых специалистов, обучение которых оплачивают предприятия) в регион составляет не более 30%, и эксперты прогнозируют ухудшение ситуации с кадрами.

Надежда умирает последней

Впрочем, некоторых северян неподдельный интерес чиновников к проблемам в медицине всё же обнадёжил.

«Даше спасибо огромное от всех жителей Апатитов и сил, и здоровья, — написала пользователь «Наталья Кискина». — Эту тему поднять надо было лет 5 назад, сколько бы людей были бы живы».

Сама Дарья, к несчастью, вечером 16 июня, вскоре после «Прямой линии», попала в реанимацию: состояние больной девушки внезапно ухудшилось, и ее срочно госпитализировали в больницу Мурманска.

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Также стало известно, что местное градообразующее предприятие АО «Апатит» выразило готовность поддержать девушку финансово, оплатив её лечение.

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Очень хочется надеяться, что у этой истории, которую услышал президент, а вместе с ним вся страна, всё же будет счастливый конец.

В одном жители Мурманской области солидарны друг с другом: добро просто обязано победить зло, а молодая девушка должна быть здорова.