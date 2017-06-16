Луганск, 16 июня, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Восемь военнослужащих ВСУ погибли от небоевых ранений за прошедшую неделю, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 16 июня Луганский информационный центр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ, алкоголь

По его словам, основными причинами небоевых потерь в украинской армии являются «самоубийства, пьянство и нарушения мер безопасности». Марочко добавил, что помимо восьми погибших, за прошедшую неделю в украинской армии были ранены вне боевых действий семь солдат.

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Ранее спикер ЛНР Андрей Марочко сообщал об одном из случаев небоевых ранений в рядах ВСУ. Так, один солдат при попытке дезертировать подорвался на растяжке, установленной его сослуживцами, в результате военнослужащий лишился ног.

Напомним, специалисты часто характеризуют ВСУ как армию с очень низким морально-психологическим состоянием военнослужащих, отчего украинские солдаты регулярно бывают замечены в употреблении алкоголя и наркотических веществ, также нередки случаи дезертирства и небоевых потерь.

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