Ташкент, 16 июня, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Конференция, посвященная вопросам обеспечения социальной стабильности, сохранения истинных сути и содержания ислама состоялась накануне в Ташкенте, сообщает 16 июня МИД Узбекистана. В конференции принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Сегодня, наряду со всеми сферами нашей жизни, очень важное значение имеют подъем на новый этап работы в социально-духовном направлении, дальнейшее укрепление здоровой атмосферы в семьях, махаллях, в обществе в целом», — сказал в своем выступлении Мирзиёев.

Такой подъем, по мнению президента, должен осуществляться «посредством укрепления межнациональной и межконфессиональной дружбы и сплоченности, повышения внимания к воспитанию молодежи, сохранения истинных сути и содержания священной религии ислам».

Глава государства подчеркнул, что «одним из важнейших факторов обеспечения социальной стабильности в любом обществе является достижение доверия народа, воплощение в жизнь его надежд и устремлений».

Мирзиёев отметил, что в стране в последнее время организована деятельность Народных приемных и Виртуальной приемной президента Узбекистана, «которые стали важным институтом обеспечения интересов, облегчения забот людей».

"Диалог с народом — это не временная кампания, как думают некоторые, а неизменный приоритет государственный политики, вопрос, находящийся в центре постоянного внимания», — подчеркнул Мирзиёев.

В этой связи президент отметил, что в Узбекистане живут и трудятся представители более 130 наций и народностей, различных религиозных конфессий. Созданы условия для того, чтобы они сохраняли и развивали свою национальную культуру, традиции и обычаи, в стране функционируют 138 национальных культурных центров.

Вместе с тем, как особо отмечалось на конференции, еще не полностью изучены богатая история, культура страны, «являющейся одной из колыбелей исламской науки и культуры, жизнь и бесценное духовное наследие наших великих мыслителей».

"Глава государства также отметил необходимость усиления диалога с молодежью посредством повышения уровня знаний, просвещения, жизненных и действенных примеров прививать им здоровое отношение к религии», — сообщает МИД.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане 2017 год объявлен президентом «Годом диалога с народом и интересов человека».