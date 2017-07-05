Санкт-Петербург, 5 июля, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 22 июня опубликован приказ № 333 по Петроградскому военному округу о том, что учащаются случаи насилия над гражданами: солдаты не позволяют последним свободно высказывать свое мнение, изгоняют собрания, стаскивают и арестовывают ораторов. Подобные действия будут преследоваться в судебном порядке.

Милиция

Опубликовано постановление Временного правительства, принятое на заседании 21 июня, об организации «Экономического Совета» под председательством министра-председателя и «Экономического комитета». Состав совета следующий: министр-председатель, министры земледелия, торговли и промышленности, продовольствия, путей сообщения, финансов, труда, военного и морского (или товарищи министров, как их заместителей), три представителя от Совета рабочих и солдатских депутатов, три от Совета крестьянских депутатов, три от Совета съездов промышленности и торговли, один от Совета банков, три от Совета съездов кооперативов, два от Совета съездов биржевой торговли и сельского хозяйства, один от Совета съездов мелкой и средней промышленности, три от Центрального Бюро профессиональных союзов, один от Союза городов, один от Союза земств, а также по два представителя от ученых обществ: Вольно-экономического и имени Чупрова, председателей комиссий Экономического совета и по два представителя от районных комиссий.

Главные задачи Экономического Совета заключаются в выработке общего плана организации народного хозяйства и труда, а также разработке законопроектов и общих мер по урегулированию хозяйства и жизни страны. Далее, Совет рассматривает вопросы, возбуждаемые его членами, передаваемые на его разрешение Временным правительством, и, наконец, вносимые Главным экономическим комитетом. Особые совещания и комитеты в деятельности своей руководствуются постановлениями Экономического Совета.

Главный Экономический комитет состоит из назначенных правительством представителей министерств труда, финансов, земледелия и продовольствия, торговли и промышленности, военного и морского, путей сообщения под председательством министра-председателя. Комитет выполняет программу, разработанную Советом. При Комитете образуется совещание из представителей общественности, капиталистов и ведомств.

Следственная комиссия по делу об аресте анархистов на даче Дурново получила показания от арестованных, с условием, что она их не может передать прокуратуре, поэтому арестованные остаются сидеть, так как сама комиссия не имеет законных средств для их освобождения. Судебный следователь по делу арестованных постановил освободить семь человек (трое из них отказались выйти из тюрьмы, ввиду того, что «они не признают акта освобождения, исходящего от власти»).

Прошло первое заседание избранного на Съезде ВЦИК. Присутствуют 162 чел., председатель Чхеидзе. Утверждена структура ВЦИК: президиум составляется из 9 человек, Бюро из 50 и заседает три раза в неделю; пленарное заседание устраивается раз в неделю.

По вопросу о положении дел в Петрограде Ногин приводит ряд документов и фактов, свидетельствующих о наличии в рабочих кругах и некоторых воинских частях Петрограда тревоги и возбуждения в связи с ростом контрреволюционной агитации. Зачитывает заявление от имени фракции большевиков о ситуации в первом пулеметном полку и на Путиловском заводе. По докладу выбрана комиссия для сбора фактического материала, выработки конкретных форм борьбы с контрреволюцией и выпуска воззвания.

Демонстрация солдат

На Всероссийском Съезде Советов после заслушивания приветствий выступает Либер и зачитывает по поручению национальной секции резолюцию по украинскому вопросу. Съезд обещает поддержать Украину на Всероссийском Учредительном собрании в ее требовании автономии. Сейчас он предлагает Временному правительству создать временный орган, представляющий демократию всех наций, населяющих Украину, для выработки проекта автономного устройства края к Учредительному собранию, руководства подготовительной работой и созыва украинского съезда. Съезд приветствует украинский народ.

Преображенский от фракции большевиков вносит свою резолюцию по украинскому вопросу, резко осуждающую политику правительства в отношении Украины. Съезд подавляющим большинством принимает резолюцию Либера.

Преображенский от имени секции по национальному вопросу предлагает резолюцию о борьбе с антисемитизмом. Резолюция указывает наличие погромной агитации против евреев со стороны контрреволюционеров, которые таким путем хотят сорвать революцию. Призывает все Советы самым решительным образом бороться с этой агитацией. Посылает братский привет еврейскому рабочему классу и заявляет, что «вся организованная революционная демократия страны встанет грудью против каких-либо насильственных действий против евреев…»

Резолюция принимается единогласно, после чего Съезд заслушивает доклад Скобелева от лица секции по рабочему вопросу. Разъясняется опубликованный закон о подоходном обложении, а также принятый вчера правительством законопроект об Экономическом Совете и Экономическом комитете. Скобелев сравнивает цифры подписок на царские займы и заем свободы, из которых делает вывод, что имущие классы на заем свободы подписываются больше, чем на царские займы, а демократические слои населения подписываются на заем свободы слабее, чем они подписывались на царские займы. Находит необходимой специальную резолюцию о поддержке займа свободы. Указывает, что на хлеб, сахар, ткани, топливо введены твердые цены. Общая цифра расходов на 1917 год предполагается в 27 миллиардов, а доходов — в 13 миллиардов. Косвенное обложение придется усиливать путем введения монополий. Задолженность России к 1 января 1914 года была 8,8 млрд руб., а на 1 июня 1917 года она была 41,436 млрд руб.

Колокольников предлагает от рабочей секции резолюцию о рабочей политике, о состоянии промышленности и экономической борьбе и о безработице. Все три резолюции Съездом принимаются.

Шапиро предлагает резолюцию о демократизации местного самоуправления. По резолюции местные самоуправления являются органами государственной власти. Преображенский от имени большевиков предлагает резолюцию, требующую полного устранения назначенных комиссаров. Съезд принимает резолюцию Шапиро.

Крестьяне

Никольский от лица посланной делегации докладывает о результатах расследования событий в Старом Петергофе. События рисуются так. На возвращавшуюся манифестацию юнкеров с портретом Керенского пошли 300—400 невооруженных солдат и начали их растаскивать, чтобы прекратить манифестацию. Оружие все же употреблялось, хотя холодное. Имеется 27 легко и тяжело пострадавших. Обсуждение и резолюция по этому вопросу отложены на следующее заседание.

Общее собрание представителей полковых и батальонных комитетов Петрограда приняло резолюцию о поддержке наступления.

В Кронштадте состоялся огромный митинг по поводу ареста 60 человек на даче Дурново. Митинг послал вторую делегацию к Временному правительству, а в Кронштадте потребовал прекращения деятельности следственной комиссии. Это требование толпа мотивировала тем, что правительство арестовало 60 невинных людей. Часть команд постановила даже арестовать в качестве заложников весь состав следственной комиссии. В результате комиссию принудили прекратить работу и уехать в Петроград.

Совещанием фабрично-заводских комитетов с участием профсоюзов, социалистов и комитетов Путиловского завода принята резолюция по путиловскому конфликту. На совещание собрались представители 73 заводов; все они высказали горячую солидарность путиловцам.

Всероссийская конференция профсоюзов на утреннем заседании заслушала доклад Шмидта о 8-часовом рабочем дне. После оживленных прений приняты за основу следующие выдвинутые докладчиком положения: необходимо немедленное издание декрета о 8-часовом рабочем дне, который должен быть проведен во всех отраслях наемного труда без исключения. В декрете должно быть оговорено полное запрещение сверхурочных работ, которые должны допускаться лишь по соглашению с рабочими профорганизациями, ответственность предпринимателей за неисполнение закона. Необходимо установление органов надзора за исполнением этого закона, причем принципы их составления будут обсуждены при рассмотрении вопроса о фабричной инспекции.

«Правда» печатает статью с призывом к перевыборам Петроградского Совета.

«Ни для кого не тайна, что в Петроградском Совете представительство неравномерно — и притом к невыгоде нашей партии. 500 тысяч петроградских рабочих имеют в Совете раза в четыре меньше делегатов, чем 150 тысяч петроградского гарнизона».

В «Солдатской правде» напечатано обращение Военной организации большевиков:

«Военная организация обращается к товарищам солдатам и рабочим с просьбой не верить никаким призывам к выступлению на улицу от имени Военной организации. К выступлению Военная организация не призывает. Военная организация, в случае необходимости, призовет к выступлению в согласии с руководящими учреждениями нашей партии: Центральным Комитетом и Петербургским Комитетом. Товарищи! Требуйте от каждого агитатора или оратора, призывающего к выступлению от имени Военной организации, удостоверение за подписью председателя и секретаря Военной организации и за печатью Военной организации».

Революционные солдаты

Троцкий комментирует это сообщение:

«Последние дни июня проходят в непрерывном кипении. Пулеметный полк готов к немедленному выступлению против Временного правительства. Рабочие забастовавших заводов обходят полки с призывом на улицу. Бородатые крестьяне в солдатских шинелях, многие с проседью, тянутся протестующими процессиями по мостовым: это сорокалетние требуют, чтобы их отпустили на полевые работы.

Большевики ведут агитацию против выступления: демонстрация 18 июня сказала все, что можно было сказать; чтобы добиться перемен, демонстрации мало, а час переворота еще не пробил. 22 июня большевики печатно обращаются к гарнизону: «Не верьте никаким призывам к выступлению на улицу от имени Военной организации». С фронта прибывают делегаты с жалобами на насилия и кары. Угрозы расформировать непокорные части подливают масла в огонь. «Во многих полках солдаты спят с оружием в руках», — говорится в заявлении большевиков Исполнительному комитету.

Патриотические манифестации, часто вооруженные, приводят к уличным столкновениям. Это мелкие разряды скопившегося электричества. Ни одна из сторон прямо не собирается наступать: реакция слишком слаба; революция еще не вполне уверена в своих силах. Но улицы города кажутся вымощены взрывчатыми веществами. Столкновение висит в воздухе. Большевистская печать разъясняет и сдерживает. Патриотическая печать выдает свою тревогу необузданной травлей большевиков».

«Дело народа» перепечатывает письмо Брешковской, где она отказывается от обязанностей члена центрального комитета на том основании, что III съезд эсеров, ее избравший, не выбрал в ЦК Керенского, который, но ее мнению, является «достойнейшим из достойных». К письму Брешковской приложено заявление ЦК эсеров, где он «крайне сожалеет, что Бабушка своим выступлением в печати пытается подорвать авторитет III съезда партии и центрального ком-та».

Газеты печатают телеграмму:

«Париж. Биржа приветствует русское наступление повышением всех русских ценностей и в особенности бумаг промышленных предприятий. Так, Брянские акции поднялись на 15 франков, «Русская нефть» на 16 франков и т. д».