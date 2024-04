Москва, 16 июня, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что выучил самоучитель английского языка, подаренный ему президентом Владимиром Путиным, «от корки до корки».

Putin.kremlin.ru Владимир Путин и Виталий Мутко

«Самоучитель выучил от корки до корки, этими фразами и говорю. В целом мой разговорный достаточен, чтобы общаться на профессиональные спортивные темы», — сказал Мутко, отвечая на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции, посвященной открытию Кубка конфедераций.

«Thank you very much (большое спасибо). A very good question (очень хороший вопрос)», — добавил он в конце беседы.

Напомним, президент России Владимир Путин в декабре 2015 года подарил Виталию Мутко на день рождения самоучитель английского языка. Этот подарок стал намеком на не слишком хороший уровень владения английским языком у вице-премьера.

С этим связан ряд курьезных случаев. Так, в 2010 году в Цюрихе перед заседанием исполкома ФИФА, в ходе которого Россия выиграла заявку на проведение чемпионата мира, Мутко произнес речь, которая затем разошлась на цитаты.

Фраза Мутко «Лет ми спик фром май харт ин инглиш», с которой он начал свою речь, стала крылатой, а мем разошелся по всему интернету. Насмешки также были вызваны сильным акцентом, с которым он произносил английские слова.

Затем Мутко ещё несколько раз был вынужден публично читать тексты на английском языке, выступая на различных международных совещаниях в области спорта. Каждый раз он это делал с сильным акцентом. Общаясь с западными журналистами Мутко нередко использовал смесь русского и английского языка, что также вызывало смех у интернет-аудитории.

Кроме того, не упустил случая пошутить над Мутко и Дмитрий Медведев, написавший в своем Instagram: «С днем рождения, Виталий Леонтьевич. Э нью эра фо зе волд бигэн!»