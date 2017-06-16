Ярославль, 16 июня, 2017, 15:02 — ИА Регнум. Ярославский дельфинарий загрязнял сточными водами пруды поселка Дубки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

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Жители поселки Дубки написали коллективную жалобу в департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области о том, что кусты у прудов засыхают. Виной этому, по предположению людей, были сточные воды дельфинария. После внеплановой выездной проверки, специалисты департамента выяснили, что ООО «ИнтерСоюз», осуществляющий эксплуатацию дельфинария, незаконно сливал морскую воду в пруды, что давало негативное влияние на пруды и растения. Причем дельфинарий вообще не имел право пользоваться этими прудами.

Виновные привлечены к административной ответственности за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, а также использование водных объектов без документов. ООО «ИнтерСоюз» выданы предписания об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды.

«Мы оштрафовали директора предприятия на 10 тысяч рублей и саму организацию на 30 000. Выдали им предписание поставить очистные сооружения и оформить права на пользования водным объектом. Сделать они это должны в течение 12 месяцев», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов.