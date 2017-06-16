Железнодорожный, Московская область, 16 июня, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Эксперт, который нашёл в крови шестилетнего ребёнка из Железнодорожного 2,7 промилле алкоголя, заявил, что не проводил исследования, а лишь поставил подпись под присланными результатами, заявила 16 июня член Совета федерации РФ Елена Мизулина. По словам сенатора, в случае подтверждения подозрений о фальсификации результатов, необходимо возобновить уголовное расследование, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Эмблема судебно-медицинской экспертизы

По словам Елены Мизулиной, новые сведения в корне меняют ход дела о сбитом мальчике, так как сотрудники полиции опираются на выводы экспертов и не могут выйти за пределы их заключения.

«Ответы на оставшиеся вопросы могут дать эксгумация тела и повторная судебная экспертиза, — заявила сенатор. — Если подтвердятся сомнения относительно первоначальной экспертизы, то должно быть возобновлено уголовное расследование, привлечены к ответственности эксперты, давшие первоначальное заключение, и выявлены все, кто причастен к фальсификации обстоятельств этого ДТП».

Елена Мизулина подчеркнула, что наказание для виновных в ДТП должно быть максимально жестким.

«Фальсификация результатов расследования — это обман народа и предательство», — подчеркнула она.

Напомним, 6-летний ребёнок погиб под колёсами автомобиля во дворе собственного дома в подмосковном Железнодорожном. Наезд совершила 31-летняя местная жительница. По словам очевидцев, она нарушила ПДД.

Позднее стало известно, что в крови погибшего ребёнка якобы бы обнаружили 2,7 промилле алкоголя.