Ярославль, 16 июня, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Комитет Ярославской областной думы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике возглавит депутат Александр Тарасенков. Его кандидатура была поддержана большинством членов комитета на заседании 16 июня. Других претендентов не было. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе.

Duma.yar.ru Александр Тарасенков

Выборы нового председателя решили проводить в связи с тем, что прежний руководитель комитета Виктор Тамаров написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с приговором суда. Однако на данный момент сложилась правовая коллизия: полномочий Тамаров до сих пор не лишен.

«Заявление Тамарова комиссия по этике рассмотрит только 19 июня. Заявления об уходе с поста председателя комитета он не писал, так как эти полномочия должны прекратиться одновременно с депутатскими. Получается, что депутаты выбирают нового председателя при наличии существующего», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Яроблдумы Эльхан Мардалиев.

Решение о новом председателе комитета примет Ярославская областная дума на очередном заседании.

Александр Тарасенков родился 1 августа 1983 года. Окончил Ярославскую государственную сельскохозяйственную академию. В 2008 годe избран председателем Собрания представителей Большесельского муниципального района. В 2010 году основал в Ярославской области региональное отделение Российского Союза Сельской Молодежи. В 2013 году избран депутатом Ярославской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 22.