Москва, 16 июня, 2017, 14:43 — ИА Регнум. На церемонии открытия Кубка конфедераций выступят Алсу, Сергей Лазарев и диджей Smash. Об этом рассказал генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин на пресс-конференции, посвященной открытию турнира.

Андрей Пронин ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

«Выступят известные исполнители: Алсу, Лазарев, диджей Smash. Будет ярко и интересно. Мы рады принять в России всех гостей», — сказал Сорокин.

Он отметил также, что всего в церемонии открытия, которая состоится на стадионе «Санкт-Петербург» за два часа до матча Россия — Новая Зеландия, примут участие две тысячи артистов.

Напомним, матчи Кубка Конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года.

Сборная России сыграет в групповом турнире с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.