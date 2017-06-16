Ростов-на-Дону, 16 июня, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Число пассажиров, получивших травмы в дорожно-транспортном происшествии под Ростовом-на-Дону, выросло до 16 человек. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве 16 июня.

Bryansku.ru Скорая помощь:

Пострадавшие госпитализированы в центральную районную больницу Матвеево-Курганского района. Врачи оказывают им необходимую помощь. На место автокатастрофы выехала бригада медиков из Таганрога. По линии санавиации проводятся консультации областных специалистов.

ИА REGNUM в региональном управлении СКР проинформировали, что по данному факту начата проверка. Следователи и криминалисты работают на месте дорожной аварии.

Не исключено, что будет заведено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM , страшная авария с участием двух рейсовых автобусов и автомобиля произошла 16 июня около 11:30 на трассе Самбек — Успенская. В результате автокатастрофы один из рейсовых автобусов с пассажирами перевернулся. В ДТП погибли два человека.