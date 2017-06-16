Лондон, 16 июня, 2017, 14:37 — ИА Регнум. В Лондоне у здания парламента сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который был вооружен ножом. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС со ссылкой на местную полицию.

Publicdomainpictures.net С ножом

«У Вестминстерского дворца арестован мужчина с ножом, — говорится в сообщении. — Ранений нет».

Отмечается, что задержанного, против которого применили электрошокер, не подозревают в намерении совершить теракт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июня автомобиль протаранил группу пешеходов на Лондонском мосту, в автомобиле находились 3 террориста. После теракта на мосту злоумышленники напали на горожан с ножами в руках. По последним данным, в результате ЧП погибли 7 человек.

Ответственность за кровавую акцию взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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