Ярославль, 16 июня, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Арендатор расторг с МУП «Волна» в Ярославле договор аренды бани № 13, в результате чего она закрылась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили жители района в котором расположен объект.

Wikimedia.org Веник

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэрия Ярославля в феврале 2017 года отдала муниципальные бани в аренду частным инвесторам. Работа муниципального предприятия долгое время была убыточной, а частные арендаторы должны были быстро привести бани в порядок. Деньги, вложенные в ремонт бань, зачитывались им в качестве арендной платы.

Баню № 13 в Демидовском переулке 20 февраля взяло в аренду ООО «Элара», однако, проработав менее 4 месяцев, бизнесмены решили закрыться. Баня находится в частном секторе, ее закрытие вызвало недовольство жителей, так как многие дома не оборудованы ванными.

«Я пришла в баню, а она закрыта. Не было никаких объявлений, просто закрыли в один день. Стала узнавать, говорят всех уволили. Позвонила заведующей, а та вся в слезах — ее уволили, как и весь коллектив», — сказала корреспонденту ИА REGNUM местная жительница Нелли Гвоздева.

Руководитель МУП Волна, депутат муниципалитета Евгений Мясников рассказал, что проблемы возникли только у одной бани, и руководство предприятия занимается ее решением.

«У нас шесть бань были отданы в аренду. Пять из них выиграли аукцион и заключили договор долгосрочной аренды на 10 лет, а баню № 13 мы отдали в краткосрочную аренду, поскольку на нее были неправильно оформлены документы и надо было их переделывать. Сейчас арендатор расторг договор. Сказал, что у заведения летом низкая посещаемость и ему невыгодно работать. Сейчас мы вынуждены приостановить работу бани, но не потому, что предприниматель расторг договор, а оттого, что в газовой котельной истек срок поверки приборов, и мы должно их проверить. Обычно эта процедура занимает 10−20 дней и мы планируем открыть баню в начале июля», — сказал корреспонденту ИА REGNUM исполняющий обязанности директора МУП «Волна» Евгений Мясников.

Неясна при этом судьба коллектива бани. Бывшая заведующая бани № 13 Марина Антонова рассказала, что она уволилась из МУП «Волна» 20 февраля, а дальше она и весь коллектив бани — 10 человек — продолжили работать в той же бане у арендатора, но уже без оформления трудовых отношений.

«Мы получали зарплату по-черному. Сейчас нас всех уволили и что теперь будет дальше мы не знаем. Я собираю документы, чтобы стать на биржу. В МУП «Волна» работу нам не предлагали», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Марина Антонова.

По словам Евгения Мясникова, оставшиеся без работы сотрудники ранее работали не в самом МУП «Волна», а в организациях, которым ряд услуг МУП отдавал на аутсорсинг. Сейчас еще несколько муниципальных бань не работают. В МУП «Волна», уверяют, что они находятся на ремонте.