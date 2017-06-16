Москва, 16 июня, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Законопроект о территориальной обороне Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Закон «О военном положении» дополняется нормой, в соответствии с которой на территории РФ или в отдельных ее местностях, где введено военное положение, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ с учетом мер, применяемых в период действия военного положения, ведется территориальная оборона.

Ранее Госдума приняла нормы о наделении президента России полномочиями по установлению порядка создания и подчиненности штабов обороны субъектового и муниципального уровней в военное время, а также уточнила категории должностных лиц муниципальных образований, наделяемых полномочиями по созданию межведомственных координационных органов (штабов обороны) и руководству ими.

Инициатива также определяла возможность создания по решению высших должностных лиц субъектов РФ и глав муниципальных образований на военное время в регионах межведомственных координационных органов (штабов обороны).