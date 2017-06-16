Вильнюс, 16 июня, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Министерство транспорта и связи поддерживает приоритетную альтернативу концепции общего плана развития Клайпедсокго порта — развитие порта как в южной, так и в северной части города, в том числе строительство внешнего порта в Мельнераге, сообщили ИА REGNUM сегодня, 16 июня, в Минтрансе Литвы.

Algirdas Клайпеда. Порт

Планируется, что общий план порта должен быть закончен и подтверждён в конце 2017 года. Возможность максимального развития порта ранее большинством голосов одобрили совет порта и совет по вопросам развития порта, объединяющий представителей различных министерств, бизнес-ассоциаций, связанных с деятельностью порта ведомств, научных учреждений.

«Мы понимаем значение развития порта как для экономики Клайпеды, так и для экономики всей Литвы. Чтобы гарантировать конкурентоспособность порта на международных рынках, мы должны предусмотреть максимальные возможности развития порта в будущем. В последнее время большинство портов мира планируют развитие, поэтому для Клайпедского порта также существует такая возможность с учетом изменения всемирного судоходства — параметры кораблей с каждым годом растут. Но это только возможность, которая была бы реализована только при наличии потребности и инвестора. В этом проекте есть две стороны — порт и город. Если одна сторона не планирует развитие, его и не будет», — сказал вице-министр транспорта и связи Литвы Ричардас Дегутис.

Общий план порта также охватывает возможность реорганизовать молы, на реконструкцию которых планируется получить финансирование фондов ЕС периода 2014−2020 годов. По словам вице-министра, по этой причине важно, чтобы реализация проекта началась как можно скорее.

Общий план порта готовится на 15 лет, а концепция — на 20 лет.