Кострома, 16 июня, 2017, 14:06 — ИА Регнум. 6 мобильных бригад «Дорожного хозяйства» круглосуточно ликвидируют засоры в ливневке — сообщили в пресс-службе администрации города Костромы. Подтопление проезжей части устраняют очищая дождеприёмные решеток и промывая трубопроводы.

ru.torange.biz Ливень

Ранее Алексей Жердев, до 2015 года возглавлявший комитет областной Думы по природным ресурсам и экологии, высказывался по поводу проблем с ливневой канализацией:

«Серьезная беда — отсутствие водоочистных сооружения на ливневках и состояние самих ливневок. Вы только посмотрите, после каждого более-менее серьезного дождя часть города подтапливает, а затем вся эта грязь течет в Волгу».

По данным МКУ «Дорожное хозяйство», в прошлом году силами организации было заменено 623 метра ливневки на перекрестке ул. Ленина и Комсомольской, на ул. Катушечной, Береговой, Свердлова, и Речном проспекте, и других объектах. В 2017 году планируется отремонтировать ливневую канализацию на улицах Шагова и Индустриальной. На эти цели будет выделено 9,57 млн. рублей. Дополнительный трубопровод появится около улиц Смирнова Юрия и Никитской, цена реконструкции составит 6,75 млн. рублей.

ИА REGNUM напоминает, что что в мае этого года сообщалось, что в Костроме «ремонта ждут почти 300 канализационных, водопроводных и ливневых колодцев». Схема ливневой канализации Костромы доступна по этой ссылке. Муниципальное учреждение «Дорожное хозяйство» зарегистрировано в 2011 году, должность директора занимает Олег Соловьев. На обслуживании компании находится 128 км ливневой канализации, 1983 смотровых и 860 ливнеприёмных колодцев. Напомним, что ранее Свердловский районный суд Костромы вынес обвинительное решение в отношении МКУ «Дорожное хозяйство». Ненадлежащее содержание дороги в районе улицы Советской стало причиной ДТП с участием мотоциклиста.