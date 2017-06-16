Калуга, 16 июня, 2017, 16:23 — ИА Регнум. 70-летняя врач-педиатр за оказание медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни ребенка, осуждена Жуковским районным судом к штрафу в размере 150 тысяч рублей. Она неверно оценила тяжесть состояния больного ребёнка и не вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Об этом 16 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора Жуковского района Калужской области Андрей Нюнько,

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Как пояснили в прокуратуре, на приём к врачу-педиатру пришла местная жительница с заболевшим 4-месячным ребёнком. Педиатр связалась с больницей, но узнав, что места отсутствуют, не приняла мер для госпитализации в другое учреждение. Мать младенца от госпитализации не отказывалась.

В прокуратуре считают, что в стационаре провели бы рентгенологическое и лабораторное обследования ребёнка, что могло повысить эффективность лечения патологии и предотвратить летальный исход.

Напомним, ранее в Калуге также было возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи. Неправильно организованные лечебные мероприятия беременной женщины привели к прерыванию беременности. Сотрудники страховой компании, разбираясь в ситуации, пришли к выводу, что при лечении пациентки не были использованы необходимые методы диагностики и назначены недопустимые препараты.