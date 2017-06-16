Москва, 16 июня, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Решения Сената США по санкциям «носят совершенно тупиковый характер». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с первым заместителем президента Национального совета Австрийской Республики Карлхайнцем Копфом.

Bjoertvedt Конгресс США

«С позиции силы нельзя вести диалог, тем более это неприемлемо для парламента. В рамках парламента все-таки правильно обсуждать проблемы, а не принимать дискриминационные решения», — сказал Володин. «Тем более неприемлемо, когда принимая решения, затрагивают интересы европейских стран, не удосуживаются обсудить эти вопросы с европейскими парламентариями», — подчеркнул он.

Россия открыта к диалогу, отстаивает свою позицию, но не навязывает ее, заявил спикер Госдумы.

Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил поправку по расширению антироссийских санкций. Предложенные санкции предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава Минфина США должен представить в конгресс доклад о возможных последствиях распространения санкций на суверенный долг России.