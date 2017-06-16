Иваново, 16 июня, 2017, 13:42 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Ивановской области — директор департамента здравоохранения Светлана Романчук стала фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Дело возбуждено следственным отделением УФСБ России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июня в пресс-службе ведомства.

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«В результате действий Романчук С.В. для конкретной коммерческой организации были созданы преимущественные условия на рынке оказания услуг по обслуживанию медицинской техники. УФСБ проведены неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия», — сообщили в пресс-службе.

Представитель ведомства добавил, что максимальное наказание по данной статье УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Сегодня же, 16 июня, губернатор Ивановской области Павел Коньков объявил об увольнении с должности заместителя председателя правительства области — директора регионального департамента здравоохранения Светланы Романчук.

Сам департамент здравоохранения, по решению губернатора, переведен в состав Комплекса социальной сферы под кураторство заместителя председателя правительства Ивановской области Ирины Эрмиш.

Исполняющим обязанности руководителя департамента здравоохранения назначен Сергей Аминодов, ранее занимавший пост первого заместителя начальника департамента.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, это уже третий вице-губернатор, задержанный в российских регионах за последние дни. Так, во Владимирской области подозреваемой в деле о получении взятки в три миллиона рублей оказалась замгубернатора Елена Мазанько. В Курской области, также по подозрению в коррупции, был задержан заместитель губернатора Василий Зубков. Кстати, в Курске же на днях произошел еще один скандал — следователи задержали вице-мэра Николая Зайцева — по делу о вымогательстве.

В Ивановской области за последнее время это тоже не первый коррупционный скандал. В апреле этого года Ленинский суд города вынес решение по делу первого заместителя председателя облправительства Андрея Кабанова— он был признан виновным в получении двух взяток: 7 млн руб. от председателя комитета Ивановской области по лесному хозяйству Александра Жукова за покровительство по службе и 1 млн рублей — от предпринимателей за помощь в оформлении документации на лесохозяйственную деятельность. Прокурор требовал наказания для Кабанова в виде 12 лет лишения свободы и 45 млн рублей штрафа. Суд назначил экс-чиновнику 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 30 млн рублей. Сам Кабанов утверждал, что деньги не присваивал — они были направлены на проведение социсследований в преддверии выборов. В мае был осужден экс-глава Иванова, бывший вице-спикер облдумы Вячеслав Сверчков.

Еще одно громкое уголовное дело было возбуждено год назад, в мае 2016-го — в отношении другого зампреда правительства региона Дмитрия Куликова. Он был задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении Сверчкова (по материалам дела, Куликов получил от экс-главы города взятку), а в сентябре было возбуждено еще одно дело — чиновник получил, по версии следствия, от одной из местных компаний в аренду Volksvagen Touareg. Однако, считают следователи, договор аренды был формальным, и фактически плата по нему не вносилась. Защита Куликова, также как и защита Кабанова, настаивает на невиновности клиента.