Архангельск, 16 июня, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Отправлена на экспорт мороженая треска из Архангельска общим весом более 43 тонн. Экспортерами выступили рыбодобывающие предприятия региона. Улов северных морей отправился в Португалию, сначала автомобильным транспортом до порта Санкт-Петербург, а далее морем в порт Лиссабон.

Andrew Butko Треска

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу, в июне 2017 года осуществлен контроль и отправка этого вида продукции.

«Рыбопродукция от Архангельских рыбопромышленников пользуется стабильным спросом во многих странах мира. В июне всего было досмотрено и аттестовано два рефрижераторных контейнера на автотранспортных средствах. При досмотре рыбопродукции установлено ее соответствие представленным документам, а также соблюдение температурного режима при хранении и в толще товара, чему было уделено особое внимание. На момент погрузки температурный режим соблюден», — сообщили в Россельхознадзоре.

Инспекторами было выдано четыре ветеринарных сопроводительных документа, в том числе два сертификата здоровья Европейского Союза.

Отметим, ИА REGNUM сообщало о том, что в основном рыбная продукция идет на экспорт. Российским рыбакам невыгодно делать поставки на местные прилавки, так как на экспорт оплата идет в европейской валюте, курс которой по-прежнему остается высоким.