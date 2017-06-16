Санкт-Петербург, 16 июня, 2017, 13:38 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга сможет увольнять чиновников в связи с «утратой доверия». Такой законопроект подготовили к городском парламенте, документ одобрили 16 июня на заседании комитета по законодательству, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Георгий Полтавченко

Согласно проекту, аналогичные полномочия Законодательное собрание намерено предоставить и себе. Губернатор сможет увольнять вице-губернаторов, руководителей комитетов, а также уполномоченного по защите прав предпринимателей. Парламент же будет ответственен за увольнение уполномоченного по правам человека и уполномоченного по правам ребёнка, а также председателя Контрольно-счетной палаты Петербурга, его заместителя и аудиторов.

Предполагается, что поводами к утрате доверия могут стать различные нарушения антикоррупционного законодательства, в том числе предоставление заведомо ложных сведений о доходах и имуществе или участие в управлении коммерческой компанией.

Среди знаковых отставок последних лет в Петербурге можно назвать увольнение «строительного» вице-губернатора Марата Оганесяна в апреле 2015 года. Позднее бывший чиновник оказался под следствием за предполагаемое мошенничество при строительстве «Зенит-Арены», и сейчас находится под арестом в изоляторе.

В мае 2016 года свой пост все после двух месяцев работы покинул глава комитета по туризму Виктор Кононов, который на своей должности успел лишь поблагодарить Сергея Шнурова за песню и видеоклип «В Питере — пить», чиновник счел это рекламой туристического потенциала Петербурга.

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В 2017 году свои посты уже покинули глава Пушкинского района Дмитрий Берестов, а также руководитель Фонда капитального строительства Юрий Тонков, последнее увольнение связывают с критикой со стороны аппарата вице-губернатора Игоря Албина.

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