Воронеж, 16 июня, 2017, 13:29 — ИА Регнум. В Воронеже жители аварийного, но пока не расселенного дома, остались без коммуникаций. Прокуратура провела проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Михаил Усов 16 июня.

Марина Каширская ИА REGNUM Аварийный дом в Воронеже

Многоквартирный дом № 81 по проспекту Труда в Коминтерновском районе Воронежа был признан аварийным и подлежащим расселению. Однако до сих пор в доме остаются люди.

Между тем, с 1 февраля 2016 года обслуживание и содержание дома управляющей компанией (дом находится в управлении ООО «УК «Мастер») было фактически прекращено.

Инженерные сети в доме на 95% демонтированы, объекты жизнеобеспечения приведены в негодность, сообщает прокуратура.

Сейчас по результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 215.2 УК РФ («Разрушение, повреждение и приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние объектов жилищного и коммунального хозяйства или других объектов жизнеобеспечения»).

«Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу само по себе не является обстоятельством, исключающим обязанность по содержанию этого дома в необходимых объемах до отселения всех проживающих в нем лиц», — пояснили в прокуратуре.

В самой управляющей компании пояснили, что доме, о котором идет речь, был признан аварийным еще в 2000 году, но вот расселять его начали только в 2017 году. Сейчас в доме проживают два человека, остальные 12 уже получили новое жилье. Снос этого дома запланирован на 31 августа этого года. Как считает директор УК «Мастер» Дмитрий Фурсов, «управляющую компанию снова сделали крайней».

Многоквартирные дома по проспекту Труда были включены в муниципальную адресную программу «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж»: всего в нее, по последним данным (изменения внесли буквально несколько дней назад), включено более 700 домов, в основном в Левобережном и Коминтерновском районах города.

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В Воронеже вновь горят заброшенные властями трущобы

Программа была принята еще семь лет назад, и тогда в течение пяти лет планировали расчистить территории города, застроенные двух‑ и трехэтажными домами в послевоенную эпоху. Именно в этих районах располагались крупные промышленные предприятия, рабочие которых срочно нуждались в жилье.

К началу нового века дома пришли в упадок — они были просто не рассчитаны на столь долгий срок жизни. И тогда заговорили о реновации: дома предлагалось снести, жителей — расселить, а участки отдать под застройку. Именно на участие в программе строительных компаний и был расчет. Однако застройщики вовсе не спешили вкладываться в этот проект: в итоге на 2016 года было расселено лишь несколько десятков таких домов, и то — преимущественно за счет государственной программы сноса ветхого жилья. Проблемы возникли и собственно со сносом: в Воронеже есть целые кварталы-призраки — пустующие заброшенные дома, которые стали прибежищем для бомжей и наркоманов и постоянным источником беспокойства для соседей и МЧС.