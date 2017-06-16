Красногорск, 16 июня, 2017, 13:24 — ИА Регнум. В Московской области на сегодняшний день 18 тыс. 799 многодетных семей обеспечены земельными участками, сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

Цитата из мф «Каникулы в простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Отдых летом

Право на получение земельных участков имеют многодетные семьи, проживающие на территории Московской области не менее пяти лет и не имеющие в собственности земельных участков и жилых домов.

Для получения участка многодетной семье необходимо обратиться в администрацию муниципального образования.

Земельные участки представляются многодетным семьям с 2011 года в соответствии с региональным законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, количество многодетных семей в Подмосковье по сравнению с 2010 годом возросло более чем в два раза и в 2016 году составило более 53 тысяч. В этих семьях воспитываются более 171 тысячи несовершеннолетних детей, заключила первый зампред.

Напомним, в 2016 году порядка 3,4 тыс. многодетных семей Московской области получили земельные участки. По данным министерства имущественных отношений Московской области, на учете состоят 28,1 тыс. многодетных семей. Сформировано для предоставления 3,9 тыс. участков, в стадии формирования еще порядка 1,7 тыс. участков.

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