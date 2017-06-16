Калуга, 16 июня, 2017, 14:59 — ИА Регнум. В Калужской области ЕГЭ по математике в 2017 году сдавали более 2,5 тысяч выпускников образовательных учреждений. 2228 школьников успешно прошли испытания. Об этом 16 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки Калужской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В 2017 году сократилось количество экзаменуемых, не преодолевших минимальный порог. Экзамен профильного уровня в 2017 году не сдал 341 человек или 13,3% выпускников, а в 2016 году — 17,8%. 13 выпускников набрали более 90 баллов (в 2016 году таких результатов достигли 18 человек).

В ЕГЭ по математике базового уровня в 2017 году участвовали 3807 выпускников. 3755 из них успешно сдали экзамен. Это 98,7% выпускников текущего года. В 2016 году соотношение успешного прохождения экзамена от общего числа сдающих составило 97,9%. Максимальные 5 баллов получили 1901 человек или 49,9% (в 2016 году — 45,8%). Неудовлетворительную отметку получили 1,3% выпускников против 2% в 2016 году.

Напомним, Единый государственный экзамен по математике был разделен на базовый и профильный уровни в 2015 году в соответствии с Концепцией развития математического образования в Российской Федерации, по предложению Ассоциации учителей и преподавателей математики.

Экзамены по математике базового и профильного уровней в Калужской области прошли 31 мая и 2 июня 2017 года.