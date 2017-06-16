Апатиты, Мурманская область, 16 июня, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Жительница заполярного города Апатиты, 24-летняя Дарья Старикова, вышедшая накануне на «Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным, попала в реанимацию. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщил главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев.

ВГТРК Дарья Старикова задает вопрос Владимиру Путину

«Вчера девушке стало хуже, она поступила в реанимационное отделение, для дальнейшего лечения Дарью перевели в Мурманск», — приводят слова врача местные СМИ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась накануне, была затронута тема оптимизации медицины — обсуждали, в частности, судьбу больницы в городе Апатиты Мурманской области.

По словам местной жительницы Дарьи Стариковой, у которой диагностировали рак, в Апатитах не хватает узких специалистов. Кроме того, по данным девушки, в городе «закрыли кардиологию, роддом, педиатрическое отделение». Желающим получить медицинскую помощь приходится ездить в соседний Кировск и даже в Мурманск — а это 5 часов в пути. В беседе с жительницей Апатитов Путин пообещал девушке «поработать» над имеющимися проблемами.

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Сразу после общения Дарьи Стариковой с президентом, руководство местного градообразующего предприятия выступило с инициативой оказать материальную поддержку девушке — оплатить её лечение.

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Также накануне к проблеме жительницы Заполярья подключился Следственный комитет РФ. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». В настоящее время следователи устанавливают факты ненадлежащего исполнения должностными лицами медицинского учреждения своих обязанностей, что могло повлечь постановку неверного диагноза и своевременного невыявления более тяжёлого заболевания.