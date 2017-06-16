Киев, 16 июня, 2017, 13:24 — ИА Регнум. В два раза увеличила тарифы на услуги по содержанию многоквартирных домов и придомовых территорий Киевская городская государственная администрация (КГГА), сообщает 16 июня «Деловая столица».

ru.torange.biz Квартплата

Согласно постановлению КГГА, плата за квартиру с 1 июля 2017 года в столице Украины увеличится в среднем с 3 гривен (6,63 рублей) за 1 кв. м. до 6,43 гривен (14,2 рублей) за 1 кв. м. Новые тарифы будут действовать для 8 тыс. 327 домов Киева из около 11 тыс. многоквартирных домов в столице.

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Решение о повышении тарифов было принято для того, чтобы «отрасль работала и не наступил коллапс», уточнили в КГГА.

«За три года электричество подорожало в шесть раз, возросли услуги по вывозу твердых бытовых отходов, подорожало горючее. Это минимальный тариф, чтобы отрасль работала и не наступил коллапс», — сообщили в администрации.

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Напомним, по оценкам экспертов, среднегодовой доход украинской семьи за три года упал в два раза — с $3,3 тыс. до $1,4 тыс., цены на газ увеличились почти в шесть раз — с 1,19 гривен (2,55 рублей) до 6,95 гривен (14,92 рублей). При этом задолженность населения Украины за услуги ЖКХ составляет 25 млрд гривен (53,67 млрд рублей).