Москва, 16 июня, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Законопроект о наделении региональных заксобраний полномочием заслушивать на своих заседаниях информацию о результатах деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в соответствующем субъекте РФ Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Определяется порядок заслушивания информации, в том числе минимальный срок (не менее чем за 5 дней до проведения заседания) направления приглашения для участия в заседании, в котором указываются вопросы, интересующие парламентариев.

«Мы понимаем, что такая информация важна не только для депутатов, она, в первую очередь, нужна для избирателей, и с этой точки зрения граждане смогут знать о том, что происходит, и через своих депутатов они смогут соответствующие вопросы, конечно же, задать и услышать ответ», — заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Ответственность

Ответственность — административную и уголовную — за отказ от участия в «правительственном часе» регионального заксобрания установить невозможно, считает глава комитета Госдумы Павел Крашенинников.

«Мы не можем предусмотреть ответственность — административную и уголовную, с точки зрения профпригодности здесь все понятно. Если территориальный орган отказывается приходить — с точки зрения предоставления информации возникают вопросы. И мы как депутаты, как отказывают нам, (региональные парламентария по аналогии) могут поставить вопрос о профпригодности соответствующего лица», — сказал Крашенинников.

Первые в очереди

Одновременно, по словам главы комитета, вносятся «технические поправки», за членами Совфеда и депутатами Госдумы закрепляется право «на прием в первоочередном порядке руководителями и иными должностными лицами федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, государственных органов, не являющихся органами государственной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от форм собственности, лицами начальствующего состава Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований».

Кроме того, на должностные лица федеральных органов государственной власти и их территориальных органов, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в пределах их компетенции возлагается обязанность обеспечивать члену Совфеда, депутату Госдумы условия для осуществления ими своих полномочий, установленных действующим законодательством.

После того, как закон вступит в силу региональным заксобраниям предстоит принять изменения в законодательство субъекта РФ.