Киев, 16 июня, 2017, 13:06 — ИА Регнум. Украина выразила обеспокоенность действиями Российской Федерации относительно нарушения условий двусторонней торговли между Украиной и Казахстаном в результате ограничения и фактического запрета транзита украинских товаров через российскую территорию. Об этом 16 июня заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко по результатам проведения 13 заседания совместной межгосударственной украинско-казахской комиссии по экономическому сотрудничеству.

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Отмечается, что Зубко обратился к первому заместителю премьер-министра Казахстана, председателю казахской комиссии Аскару Мамину относительно обсуждения казахской стороной с РФ необходимости отмены ограничений и запретов на украинский транзит. По словам украинского вице-премьера, действия России нарушают принципы свободной торговли, предусмотренные членством в ВТО.

«Геннадий Зубко сообщил, что в рамках заседания отмечено, что «Банк развития Казахстана» готов в рамках казахско-украинского Делового совета рассмотреть вопрос реализации продукции по проектам со значительным экспортным потенциалом. Речь шла, в частности, о возможности экспорта вагонов, локомотивов и тому подобное. Также «Экспортная страховая компания «KazakhExport» готова поддержать увеличение экспортных поставок казахской несырьевой продукции в Украине путем предоставления страхования и финансирования казахстанских экспортеров и их украинских покупателей», — говорится в сообщении министерства.

Также Зубко проинформировал, что по итогам работы комиссии, стороны договорились расширить сотрудничество в сфере ИТ-технологий и развития формата «стартап» в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан».

Напомним, в 2016 году власти России вели ограничения в отношении украинских товаров, которые следуют транзитом в Казахстан и Киргизию. Об этом говорилось в указе президента РФ Владимира Путина №319 от 1 июля. В соответствии с документом был введен полный запрет транзита товаров, подпадающих под действие российского эмбарго. При этом Россия разрешила пропускать транзитные грузы из Украины в Казахстан исключительно через Беларусь и при наличии функционирующих на основе навигационной системы ГЛОНАСС электронных пломб и учетных талонов у водителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 года Украина подала несколько исков против Российской Федерации в ВТО из-за ограничений на транзит украинских товаров. Введение запрета на провоз товаров через территорию России в третьи страны (Киргизия и Казахстан) украинская сторона назвала «торговой агрессией». «Мы глубоко убеждены, что торговая агрессия России и в том числе неправомерные действия по ограничению транзита (а де-факто — почти полный запрет) с Украины в третьи страны должны получить объективную оценку экспертов ВТО и, безусловно, должны быть отменены», — заявляет заместитель министра — торговый представитель Украины Наталья Микольская.

В свою очередь, 20 февраля 2017 года вице-премьер-министр Украины Степан Кубив уточнил, что российские транспортные ограничения негативно сказались на экспорте украинских электрических машин, ядерных реакторов, котлов, продуктов неорганической химии, черных металлов. Кубив сообщил, что Украина подала иск в ВТО на РФ относительно транзитного ограничения.

При этом в феврале 2017 года Минэкономики Украины проинформировало, что в результате запрета прямого транзита украинских товаров через территорию РФ автомобильным и железнодорожным транспортом в Казахстан и Киргизию страна потеряла 400 млн долларов, или 0,3% ВВП в 2016 году. В целом потери экспорта товаров в Казахстан (летние) и Киргизию (за 2-ю половину года) оцениваются в объеме около 0,4 млрд долларов, что составляет дополнительные потери ВВП в размере 0,3 п. п.», — говорится в ответе Минэкономики. Также в ведомстве сообщили, что за 1-е полугодие 2016 года торговля со странами Центральной и Восточной Азии, а также Кавказа снизилась на 35,1% по сравнению с тем же периодом 2015 года. Альтернативные маршруты, рекомендуемые для использования перевозчикам — через территорию Ирана или Азербайджана, но стоимость подобного транзита будет на 25−30% дороже, чем через территорию России. Таким образом, прогнозируют в Минэкономики, объемы торговли Украины с Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном продолжат снижаться.