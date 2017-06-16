Калуга, 16 июня, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Только за один месяц — с 11 мая по 11 июня 2017 года в Калужской области было зарегистрировано пять падений детей из окон. Об этом 15 июня заявила заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних калужского регионального УМВД России подполковник полиции Людмила Симкина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Четверо из пяти пострадавших — это дети в возрасте от 2 до 4 лет, из благополучных семей. Трое из них получили серьёзные травмы, один ребёнок отделался минимальными повреждениями, так как упал с первого этажа. Ещё один случай закончился гибелью — 16 — летний сорвался с карниза 9 этажа.

Согласно статистике, чаще всего маленькие дети выпадают из окон, закрытых москитными сетками.

«Недостаточно только содержать своих детей. За их безопасность дома в ответе в первую очередь родители. Такая простая мера, как установка блокирующего устройства на окно, убережет от беды, но лучше всего не выпускать из поля своего зрения малыша ни на минуту», — подчеркнули в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в калужском микрорайоне Правобережье сорвался с балкона квартиры на девятом этаже и разбился насмерть 16-летний подросток. Несчастный случай произошел при попытке юноши перебраться на балкон соседней квартиры. Молодой человек хотел удивить свою девушку и приятелей, в компании которых он отдыхал в ночь на 10 июня 2017 года. Погибший подросток проживал вместе с бабушкой. Мать мальчика ранее была лишена родительских прав.