Волгоград, 16 июня, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Кировский район Волгограда, который власти обещают избавить от крупнейшей свалки в городе, возможно, и станет чище, но до полного решения проблем со стихийными местами складирования мусора здесь ещё далеко. На очередные стихийные свалки на территории природного комплекса «Балка Пахотина» пожаловались местные жители, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Onf.ru Свалка в Кировском районе Волгограда

Информацию проверили местные общественники: жалобы нашли своё подтверждение. Так, представители ОНФ зафиксировали, что живописная балка вдоль всего коттеджного поселка «Горнополянская усадьба», расположенного менее чем в 50 метрах, действительно завалена бытовым и строительным мусором.

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Большие скопления грунта, выкопанного и привезенного сюда с территории близлежащей строительной площадки жилого комплекса, «красовались» на одном из склонов Балки Пахотина. Причем сваливать отходы грузовики продолжили и прямо на глазах у активистов.

«Кучи отработанного грунта простираются на километры по территории балки, покрывая плотным слоем её знаменитые Ергенинские пески — водоносные слои почвы с обильными и хорошими питьевыми качествами», — добавили в ОНФ.

Однако это не единственное, что может нанести серьезный ущерб экосистеме балки. Здесь активисты обнаружили и утечку канализационных жидких бытовых отходов в Пахотину балку со стороны расположенного неподалеку хосписа.

«Постоянные потоки нечистот стекают непосредственно в живописную балку: байрачный лес здесь соседствует с достаточно редким для региона разнообразием степных трав и кустарников», — отметили общественники.

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Источником стоков являются сразу несколько коллекторов. Их плачевное состояние видно невооруженным взглядом. Как пояснили в администрации Кировского района, канализационный коллектор, проходящий по территории балки, находится в собственности ГБУЗ «Волгоградский областной клинический хоспис». Знают чиновники и о повреждениях керамических раструбных труб, которые, по заявлению администрации, были нанесены при строительстве домов одного из жилищных комплексов тяжелой техникой — самосвалами и катками.

Сигналы об экологических проблемах балки уже поступили в адрес администрации Кировского района (с просьбой принять меры по их ликвидации), а также специалистам комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области, которые выйдут на место, обследуют территорию и дадут правовую оценку действиям строителей.

«Что касается утечки нечистот, то здесь мы усматриваем возможность нанесения серьезного урона экосистеме балки в целом, и кроме того, с наступлением жаркого сезона есть опасения относительно эпидемиологической ситуации: в балку приезжают на отдых горожане, рискуют и жители близлежащего коттеджного массива «Горнополянская усадьба», — прокомментировал член региональной ревизионной комиссии Народного фронта Константин Глушенок.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по ликвидации одной из крупнейших свалок в регионе — в Кировском районе Волгограда — начнутся уже в ближайшее время. Планируется, что территория в 39 гектаров будет очищена от свозимых сюда десятилетиями отходов в течение двух лет. Займётся этим компания ООО «ЭкоТехСервис», победившая в конкурсе. После вывоза всего мусора территория полигона будет рекультивирована. На эти цели планируется затратить более 812,9 млн рублей.