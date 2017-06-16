Ростов-на-Дону, 16 июня, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Под Ростовом-на-Дону произошла страшная авария с участием двух рейсовых автобусов и автомобиля. По предварительной информации, погибли два человек, ещё 11 человек пострадали. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 16 июня.

61.мвд.рф На месте ДТП

Столкновение произошло около 11:30 на трассе Самбек — Успенская. В результате автокатастрофы один из рейсовых автобусов с пассажирами перевернулся.

На месте происшествия работают инспекторы дорожной полиции.

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ДТП в Ростовской области: два человека погибли, ранены трое

Напомним, статистические сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения, размещенные на сайте Госавтоинспекции региона только за январь 2017 года, свидетельствуют о росте числа автокатастроф на Дону. Так, в регионе в первый зимний месяц произошло 287 аварий, что больше прошлогоднего показателя на 0,3%.

ДТП унесли жизни 46 человек (рост составил 12,2% по сравнению с январем 2016 года). Ранения и травмы в результате дорожных происшествий получили 357 человек (+2,3%).

За январь-апрель 2017 года на дорогах Ростовской области произошло 1 149 аварий, в которых погибли 163 человека, более 1,5 тыс. участников ДТП получили увечья.