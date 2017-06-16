Москва, 16 июня, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Голосование по программе реновации в системе «Активный гражданин» и в центрах государственных услуг «Мои документы» завершилось в Москве. Об этом, как передают Вести.Ru, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью телеканалу НТВ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Двор с пятиэтажными домами

По его словам, за снос старых пятиэтажных жилых домов высказались порядка 90% проголосовавших жителей.

При этом Хуснуллин добавил, что всего в голосовании по данному вопросу приняли участие 70% жителей домов.

Напомним, что по состоянию на 1 июня доля проголосовавших собственников или нанимателей квартир в 4546 пятиэтажных жилых домах, внесенных в перечень для голосования, составила почти 47,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предложенная мэрией Москвы инициатива по сносу нескольких тысяч пятиэтажных домов, которая повлечет за собой коренную перестройку исторического облика города, вызвала активное противодействие со стороны граждан. Ряд непарламентских партий, общественных объединений и муниципальных депутатов выступили с инициативой проведения референдума по данному вопросу.

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