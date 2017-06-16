Москва, 16 июня, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Нефть с конца мая, после заседания ОПЕК+, находится под давлением. Котировки по Brent потеряли более 13%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

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По его мнению, «падение нефти обеспечивали опасения относительно роста добычи американскими сланцевыми компаниями, но также в последнее время начала разочаровывать статистика по запасам сырой нефти и нефтепродуктов».

«Последние данные снова оказались значительно хуже ожиданий. Отчет информационного агентства энергетики США (EIA) показал резкое увеличение запасов бензина и менее значительное чем ожидалось сокращение запасов сырой нефти», — отметил эксперт.

«На текущий момент ситуация локально стабилизировалась. Опасения относительно выхода Катара из ОПЕК+ рассеялись, также последовали первые словесные интервенции от министра энергетики Саудовской Аравии, которые поддержали локально рынки. Более того, учитывая техническую картину и сильное падение нефти накануне, стоит ожидать попытки коррекции на следующей неделе», — считает Капустянский.

«Нефть марки Brent на текущей неделе вплотную подошла к нижней границе нисходящего канала на уровне $46,70 за баррель. От поддержки началась коррекция, которая имеет перспективы усилиться на следующей неделе с целью 49−50 долларов за баррель», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 16 июня нефть дорожает на данных о запасах и добыче в США. Стоимость на нефть марки Brent увеличилась на 0,13%, до 46,98 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI выросла на 0,07% — до 44,49 доллара за баррель.

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