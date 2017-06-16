Чебоксары, 16 июня, 2017, 12:22 — ИА Регнум. В Чувашии ищут преступника, который убил 80-летнего врача-травматолога. Его тело было найдено в больнице скорой медицинской помощи, сообщили ИА REGNUM в региональном СУСК.

Pixabay.com Убийство

Труп обнаружили 15 июня около 04:00 часов утра в БСМП в служебном кабинете, где ранее работал врач-травматолог. По результатам судебно-медицинского исследования установлено, что его смерть носит криминальный характер. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следователями СКР совместно с сотрудниками органов внутренних дел устанавливается лицо, причастное к совершению преступления. Проведен осмотр места происшествия, выявлены и изъяты улики, которые направлены на исследования. Допрашиваются коллеги, родственники и знакомые убитого, персонал и пациенты больницы, устанавливаются иные лица из круга общения потерпевшего. Изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения.

«Следствие рассматривает разные версии произошедшего, но на данный момент предание их гласности, а также утверждение о том, что какая-то из них приоритетная, может навредить следствию и оказать препятствия в установлении объективной истины по уголовному делу», — говорят в следственном управлении.

Убитый являлся доктором медицинских наук, профессором Чувашского государственного университета, заслуженным деятелем науки Чувашской Республики, совмещал преподавательскую и лечебную деятельность.

Напомним, 4 апреля 2017 года в Чувашии произошло убийство в доме для престарелых и инвалидов Чебоксарского района. Был убит 70-летний мужчина, проживавший в соцучреждении. В ходе следственных действий под подозрение попал 61-летний мужчина, который проживал в одной комнате с убитым. По версии следствия, подозреваемый в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес соседу множество ударов ножом в шею и туловище.

Напомним, что в июне 2017 года в Чувашии был вынесен приговор по резонансному делу. Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвинительный приговор был вынесен приговор 32-летнему чебоксарцу, который на глазах 9-летнего сына жестко расправился со своей матерью. В ходе ссоры он нанёс ей более 15 ударов ножом. Судом он признан невменяемым и в отношении него применены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре. Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее в Чувашии был осуждён житель села Орауши Вурнарского района, который убил и отца, и мать. Следствием и судом установлено, что вечером 19 ноября 2016 года злоумышленник, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей 69-летней матерью жестоко избил ее. От полученных телесных повреждений пожилая женщина скончалась. Убийство произошло после того, как он отсидел срок за убийство отца: 30 декабря 2006 года злоумышленник забил его до смерти, за что в 2007 году был приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.