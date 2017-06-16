Красноярск, 16 июня, 2017, 12:10 — ИА Регнум. В Красноярске проверят обоснованность роста цен на бензин. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 16 июня, в Главном следственном управлении СКР по краю.

Images Money Деньги за бензин

По данным ведомства, проверяется информация о росте в мае-июне 2017 года цен на бензин на ряде автозаправочных станций в Красноярске. Для этого следствие организовало взаимодействие с Управлением федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю, так как действия владельцев автозаправочных станций не исключают признаков манипулирования рынком, что является уголовно наказуемым.

По результатам совместной работы будет изучен вопрос о наличии в действиях владельцев автозаправочных станций признаков манипулирования рынком и картельного сговора, подытожили в ГСУ СКР по краю.

По сообщениям местных СМИ, с мая в Красноярске цены на популярные марки бензина поднялись в среднем на рубль. Как передает «7 канал Красноярск», литр бензина АИ-92 стал стоить 36,60 руб., АИ-95 — 38,90 руб.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 4 по 11 июня в России заметно поднялись средние цены на бензин. Например, бензин Аи-95 за неделю подорожал на 9 копеек, впервые преодолев отметку в 40 рублей за литр.

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