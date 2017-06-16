Тутаев, Ярославская область, 16 июня, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Администрация Тутаевского района Ярославской области объявила в соцсетях конкурс на создание логотипа города Тутаева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава района Дмитрий Юнусов.

Страница Дмитрия Юнусова в Facebook Вариант логотипа Тутаева

Предложения собирают до 16 июля, а с 17 июля по 4 августа администрация района проведет открытое голосование в соцсетях. Это предложение вызвало бурную реакцию. Дело в том, что жители города должны в сентябре во время выборов поучаствовать в опросе о переименовании города. Они должны выбрать между дореволюционным названием «Романов-Борисоглебск» и советским «Тутаев». Город сейчас разделился на сторонников двух наименований, и теперь это противостояние перенесено на дизайнерское «поле боя».

«Древний Романов-Борисоглебск и современный Тутаев — две составляющие единого целого. Где-то в глубине мироздания эти части были связаны великой русской рекой и единой судьбой. Наши предки были новаторами, в трудах и вдохновении которых рождались такие бренды как романовская иконопись, романовские лук, гвоздь, овца и кружево», — сказал глава администрации Тутаевского района Дмитрий Юнусов.

Администрация предлагает попытаться через логотип презентовать широкой аудитории промышленный и туристический потенциал города. В знаках и линиях необходимо «закодировать» его основные и уникальные особенности. Тутаевцы уже стали присылать свои варианты, на некоторых сразу два названия: Романов-Борисоглебск и Тутаев. Итоги конкурса будут подведены 5 августа на Дне города.