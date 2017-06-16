Ростов-на-Дону, 16 июня, 2017, 11:59 — ИА Регнум. Коллективное обращение к президенту России записали жители дачного товарищества «Донская чаша», расположенного в Батайске. Садоводы пожаловались Владимиру Путину на поборы ПАО «ТНС-энерго Ростов-на-Дону» за электроэнергию. Участники видеообращения, несмотря на то, что их вопрос не попал в эфир «Прямой линии с президентом РФ», надеются на решение проблемы, передает ИА REGNUM 16 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Света нет

По имеющимся сведениям, в товариществе «Донская чаша» находится около 1,3 тыс. участков. Но не все они подключены к электросетям, да и высоковольтные линии уже давно пришли в негодность. И, несмотря на это, вот уже два года, как ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», нарушая более десятка законов в сфере электроэнергетики, ЖКХ и защиты конкуренции, вымогает мифическую оплату за потери электричества, которые фиксирует общий счетчик.

«У нас заключены прямые договоры электроснабжения. Власти области и Батайска бездействуют. Энергетики плюют на предписание УФАС, представление прокуратуры. От незаконных действий монополиста страдают пенсионеры, многодетные семьи, которых за мнимые долги лишают социальных пособий», — пожаловались дачники.

По их мнению, реализуется целая преступная схема по отъёму денег у жителей ДНТ с помощью заочных решений судов, которые невозможно оспорить.

«Суды заочно обязывают оплачивать за потери в сетях по искам ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» даже тех, чьи дачные домики вообще не подключены к линиям электропередачи. Что нам сделать для того, чтобы прекратился этот судебно-энергетический беспредел?» — задаются вопросом садоводы.

Видео с сайта «Донская чаша»

Об этой проблеме сообщалось ещё в начале 2016 года. Жителям дачного товарищества на оплату электроэнергии приходили квитанции с внушительными суммами — от 11 до 30 тыс. на домохозяйство. Причина — в задолженности за потерянные в энергосети киловатты.

Вот и задаются уже два года дачники вопросом, почему в этом случае монополистам не найти причину утечки света и заменить изношенные линии электропередачи?

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 июня президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы граждан в рамках ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным». Прямая линия с главой государства состоялась уже в 15-й раз.

Более миллиона вопросов президенту поступили на «горячие линии» программы и через социальные сети. Главные темы — рост цен, падение уровня жизни, проблемы здравоохранения, будущее страны. Российский лидер отвечал на вопросы граждан в течение четырёх часов.

Из Ростова-на-Дону Владимир Путин получил приглашение на открытие нового аэропорта «Платов» и вопрос о развитии сети авиамаршрутов в России.

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