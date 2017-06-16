Киев, 16 июня, 2017, 13:11 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе зафиксировано ведение спорадических обстрелов на всех основных участках фронта — Донецком, Луганском и Приморском направлениях. Противоборствующие стороны продолжают применять тяжелую артиллерию калибра 122 мм, танки, БМП, минометы и весь спектр стрелкового вооружения. Данную информацию 16 июня подтверждают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и спикер штаба «АТО», подполковник ВСУ Антон Миронович, передает ИА REGNUM.

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Так, Народная милиция ДНР сообщает, что за прошедшие сутки ВС Украины 55 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в 17 населенных пунктах.

«За прошедшие сутки ВС Украины пятьдесят пять раз нарушили режим прекращения огня. Как сообщает сегодня, 16 июня, обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы семнадцати населённых пунктов Республики, по которым применялись: артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — информирует пресс-служба Совмина ДНР.

В результате ведения боевых действий жертв и пострадавших среди мирного населения ДНР не зафиксировано.

«В результате обстрелов ВСУ в Киевском районе Донецка повреждена котельная на ул. Буслаева, 32. В поселке Каштановое Ясиноватой на ул. Воровского, 50 обстрелами украинских силовиков поврежден дом, а на улице Курортная — газопровод. Ведутся восстановительные работы», — говорится в сообщении.

При этом 15 июня на канале Уoutube было выложено видео последствий боев в прифронтовом Петровском районе Донецка. В результате чего были выбиты стекла в многоэтажном жилом доме.

Кроме того, Народная милиция ЛНР сообщает, что за прошедшие сутки киевские силовики восемь раз обстреляли позиции ЛНР в населенных пунктах: Фрунзе, Калиново, Обозное, Логвиново, Молодежное, Калиновка и Желобок. Отмечается, что двое бойцов ЛНР получили ранения. При этом ВСУ вели огонь из 122-мм артустановок, 120-мм и 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В свою очередь, 16 июня спикер штаба «АТО» Миронович заявил, что вчера в результате вражеских обстрелов получил ранения и погиб один военнослужащий ВСУ. По его словам, ВС ДНР и ЛНР 50 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины вдоль всей линии фронта. Зафиксировано девять случаев применения противником запрещенного Минскими соглашениями вооружения и два обстрела жилых кварталов.

Миронович сообщил, что вчера утром на Приморском направлении войска ДНР «из реактивных артиллерийских систем обстреляли жилые кварталы Марьинки».

«Несмотря на значительные повреждения нескольких домов, к счастью, никто из гражданских не пострадал», — сказал военный.

Миронович уточнил, что на этом участке фронта ВС ДНР в течение дня били из 120-мм минометов в районе Марьинки, Павлополя, Широкино и Водяного, а вблизи Красногоровки и Талаковки — применяли минометы калибра 82 мм.

Подполковник отметил, что на Донецком направлении войска ДНР из пригорода Горловки (ДНР) «обстреляли из артиллерии калибра 122 мм наши позиций вблизи поселка Южное». В Каменке и Песках опорные пункты ВСУ накрыло огнем минометов калибра 120 мм. Миронович добавил, что прошлым вечером наиболее интенсивные бои шли в районе Авдеевки, где украинские войска попали под огонь из 82-мм минометов и пехотного вооружения.

В штабе «АТО» проинформировали, что на Луганском направлении ВС ЛНР из минометов калибра 120 мм обстреляли украинские позиции в Катериновке. В районе Счастья и Крымского войска ЛНР «били из 82-мм минометов». Миронович также заявил, что вчера ЛНР совершила минометный обстрел жилых кварталов г. Счастье (выпущено три мины).

«Никто из местных жителей, к счастью, не пострадал. Информация о возможных разрушениях уточняется», — подчеркнул он.

При этом пресс-секретарь Нацполиции в Донецкой области Наталья Шиман на своей странице в Facebook написала, что вчера войска ДНР из РСЗО «Град» обстреляли жилые кварталы Марьинки. В результате повреждены 20 частных домов, два из которых полностью разрушены.

«В Марьинке в результате утреннего обстрела повреждено 20 частных домов. По состоянию на 20:00 зафиксировано два полностью разрушенных дома и 18 поврежденных частично. Под артударом оказались улицы Героев Чернобыля, Петра Карпова (Тельмана), Матросова и Октябрьская. Две семьи остались без крыши над головой, их дома разрушены полностью. К счастью, пострадавших нет», — написала Шиман.

В то же время пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации сообщает, что утром 16 июня вблизи пгт. Новотошковка Новоайдарского района выстрелом из снайперской винтовки был убит украинский военнослужащий.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в зоне ответственности 3 мб 72 омбр в районе Авдеевки (под контролем ВСУ) выявлено подразделение из состава 95 одшбр, прибывшее для ведения артиллерийской разведки. «Данное разведподразделение оснащено автоматизированным звукометрическим комплексом «Тембр», предназначенным для контроля стрельбы собственной артиллерии, а также фиксации и определения координат артиллерии, выполняющей задачи в заданной полосе. Таким способом штаб «АТО» решил бороться с провокационными обстрелами своих позиций и населенных пунктов на украинской территории неподконтрольными подразделениями националистов, действующих в зоне конфликта. На основе зафиксированных фактов несанкционированных обстрелов с позиций украинских силовиков будут проводиться разбирательства с последующим наказанием виновных», — рассказал Басурин.

Напомним, 21 сентября 2016 года в Минске представители ДНР и ЛНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе парафировали подписанное представителями России, ОБСЕ и Украины рамочное соглашение о разведении сил и средств. Документ предполагал создание зон безопасности на трех пилотных участках: у Петровского (ДНР), Золотого, Станицы Луганской (ЛНР). Для каждого из участков определена зона отвода: не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. Как прогнозировалось, в дальнейшем участники Контактной группы в Минске согласуют новые участки для взаимного отвода сил и средств от линии соприкосновения. К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Петровского (7 октября 2016) и Золотого (1 октября 2016). У Станицы Луганской отвод сил срывался более 70 раз.

18 февраля 2017 года в Мюнхене прошла встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на которой дипломаты обсудили вопросы прекращения огня и вывода тяжелого вооружения из Донбасса. Кроме того, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил о планах увеличить до 20 количество зон разведения украинских войск и армий ДНР/ЛНР вдоль линии соприкосновения в Донбассе.