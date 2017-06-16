Архангельск, 16 июня, 2017, 11:57 — ИА Регнум. На территории Архангельской области остро необходимо построить 27 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) — такие данные приводит Минздрав Архангельской области. В реальности же потребность в них гораздо больше.

Dmitry89 Фельдшерско-акушерский пункт

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе депутата Госдумы от Архангельской области Елены Вторыгиной, одновременно со строительством ФАПов необходимо проработать вопрос по решению кадровой проблемы в сельской местности.

Так, по данным регионального минздрава, сегодня из 443 ФАПов Поморья в 55 работа приостановлена в связи с выходом на пенсию фельдшера и отсутствием замены, а также необходимостью капитального ремонта помещений. Парламентарий считает, что нужно разработать новые стимулирующие формы поддержки медиков на селе. А также серьезно подойти к вопросу возвращения на село выпускников Северного государственного медицинского университета, которые обучаются по целевому набору.

«Нужно менять систему и подход к финансированию и содержанию ФАПов, врачебных амбулаторий в поселках и деревнях, независимо от количества проживающих», — заявляет Елена Вторыгина.

Напомним, что в 2016 году в Архангельской области в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» был построен и введен в эксплуатацию только один ФАП «Пустошь» в деревне Одиночка Приморского района. Здесь постоянно проживает более 600 человек в десяти деревнях, а в летний сезон бывает до полутора тысяч. Новый объект здравоохранения обошелся областному бюджету в четыре миллиона рублей.

Также отметим, что на 1 мая 2017 года задолженность медицинских учреждений региона составляет 428,6 миллионов рублей. Основная доля задолженности приходится на статью закупка медикаментов — 258,6 миллионов рублей или 60,5 процентов. Еще 54 миллиона — это неуплаченные налоги, 47 миллионов — это задолженность за коммунальные услуги.

Как рассказал председатель комитета по здравоохранению областного Собрания депутатов Архангельской области Сергей Эммануилов, не все медицинские организации, особенно в сельской местности, оказывают медпомощь в планируемом объеме. Отчасти это связано с кадровым дефицитом. А как результат — недополучение средств из фонда медицинского страхования, который переводит их только за факт выполненной работы. Особенно это актуально в сфере оказания услуг по профилактическим осмотрам и диспансеризации населения.

«Влияют и управленческие ошибки. Некоторые медучреждения содержат на балансе излишние земельные участки и здания. Есть фельдшерско-аккушерские пункты, которые давно не работают по причине отсутствия медработников, но здания не сняты с учета, платятся налоги и коммунальные услуги. За год такие неэффективные расходы могут достигать значительных объёмов», — говорится в сообщении пресс-службы Архангельского областного Собрания депутатов, где проводился «круглый стол» на эту тему.

Как уже сообщало ИА REGNUM, во время «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, поднимался вопрос реформы системы здравоохранения. Глава страны рассказал, что за последнее время количество новых объектов медицинской сферы увеличилась в три раза, а около двух тысяч новых зданий было сдано в эксплуатацию, в том числе это касается ввода ФАПов и поликлиник.