Краснодар, 16 июня, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Предприятия и организации Краснодарского края озвучили свои потребности в работниках на ближайщие пять лет. Так, по данным министерства труда и социального развития региона, край будет нуждаться в более чем 291,1 тыс. человек, передаёт ИА REGNUM 16 июня.

Admkrai.krasnodar.ru В поисках работы

Из них большая часть — это квалифицированные рабочие и служащие. Таковых 139,6 тысячи человек или 40% от общей потребности кадрах. Ещё 40,4 тысячи требуется специалистов среднего звена со средним профессиональным образованием, что составляет 11%.

Потребность в специалистах с высшим образованием составляет 111,2 тысячи человек (31%) и 62,1 тысячи человек (18%) — неквалифицированные работники.

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Для реализации инвестпроектов на территории края требуется 12,4 тысячи человек, из которых 9,9 тысячи — квалифицированный персонал и 2,5 тысячи — без требований к квалификации.

Больше всего в трудовых ресурсах нуждаются организации сферы здравоохранения, образования, обрабатывающие производства, предприятия торговли, транспорта, связи и строительства, организации агропромышленного и санаторно-курортного комплексов.

Наиболее востребованными в ближайшие пять лет останутся водители, работники сельского хозяйства, рабочие строительных специальностей, работники сферы обслуживания, а также аппаратчика, операторы, техники, технологи, слесари и токари. Также легко смогут найти работу и инженеры, учителя, медицинские и социальные работники, специалисты в сфере информационных технологий, воспитатели детских садов и яслей-садов, преподаватели, работники сферы культуры и специалисты сельского хозяйства.

Как уточнили в ведомстве, таковы данные мониторинга до 2020 года, проведенного в 2017 году, в котором приняли участие 14,2 тысячи хозяйствующих субъектов региона.

Добавим, что согласно прогнозу до 2020 года, озвученному несколько лет назад, потребность Кубани в трудовых ресурсах превышала 321 тыс. человек. Доля потребности в квалифицированных специалистах составляла 49%, среди них водители, строители, продавцы, кассиры и повара. Это выше, чем в 2017 году.

Отдельный расчет кадрового резерва был сделан для реализующихся на территории края инвестиционных проектов. Заявлялось, что в течение ближайших пяти лет только в связи с реализацией 300 инвестпроектов дополнительно потребуется 10,5 тысячи человек, из них 8,5 тысячи — это квалифицированные сотрудники.

На сегодняшний день, согласно исследованиям HeadHunter, на Кубани больше всего спросом пользуются временные работники в сфере обслуживания. В разгар курортного сезона большинство предложений о временной работе поступило из Сочи (31%) и связаны с обслуживанием туристов, 22% вакансий для временного трудоустройства опубликованы в Краснодаре. Чаще всего работодатели ищут сотрудников для работы в сфере туризма, в гостиницах, ресторанах — 33%, пишет газета «Коммерсантъ». На втором месте по востребованности — специалисты сферы розничных продаж. Часто ищут представителей рабочих профессий (18%) — грузчиков, электромонтеров, штукатуров, сборщиков товаров, уборщиков.

Добавим, что на начало марта 2017 года в качестве безработных в Краснодарском крае было официально зарегистрировано 18 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,7%, что ниже, чем на 1 марта 2016 года (0,8%).