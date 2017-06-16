Москва, 16 июня, 2017, 11:41 — ИА Регнум. На неделе ФРС США повысил процентную ставку до 1,25%. 16 июня на очереди ЦБ РФ, вероятно, регулятор сегодня также будет корректировать свою кредитно денежную политику в части ключевой процентной ставки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По его мнению, «снижение до 0,5% в текущие котировки уже заложено, поэтому реакция на такие действие регулятора вероятно будет сдержанной. Куда важнее сейчас это дальнейшая динамика сокращения разницы между рублевой доходностью и валютами фондирования, в том числе доллара, которая как раз сейчас и определяет в большей мере среднесрочный тренд рубля».

«Скорее всего, ЦБ РФ будет придерживаться консервативного подхода к изменению ключевой ставки, также есть вероятность снижения темпов повышения процентной ставки со стороны ФРС США, учитывая, что потребительский спрос по последним данным начал снижаться, хотя безработица остается еще на низком уровне, а ВВП растет в динамике», — пояснил эксперт.

«Что касается краткосрочных перспектив, то на следующей неделе возможно развитие коррекции по рублю, учитывая, что нефть после сильного падения предпримет попытки коррекции. Рост возможен как минимум до 21 июня, когда будут опубликованы очередные данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов», — отметил Капустянский.

«Технически валютная пара usd/rub имеет потенциал роста до 57,90, в районе уровня проходит нисходящий тренд. От уровня ожидается коррекция с целью тестирования 50 дневной скользящей средней на отметке 57», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы ЦБ РФ на 16 июня составляют 57,44 рубля за американскую валюту и 64,27 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 41 и 33 копейки соответственно.

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