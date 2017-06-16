Москва, 16 июня, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Законопроект об ответственности за нападения на врачей Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

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«Действия врача профессиональны, они сопряжены с возможностью своевременного оказания помощи», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), отметив, что предлагается комплексный подход — административные и уголовные меры ответственности.

Административная ответственность устанавливается за сам факт воспрепятствования законной деятельности — если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, предлагается наказывать штрафом в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей или арестом на срок до 15 суток.

Уголовная ответственность впервые вводится за воспрепятствование деятельности врача. Она связана с тем, что врач не смог оказать квалифицированную помощь, и наступили последствия для состояния здоровья пациента.

Кроме того, законопроектом предлагается повысить уголовную ответственность за угрозу убийством и за причинение вреда здоровью.

«Мы повышаем данную ответственность, прежде всего, для того, чтобы каждый понимал, что любые насильственные действия в отношении врача, в том числе и причинение легкого вреда здоровью и сам факт угрозы убийством, будут нести серьезную повышенную уголовную ответственность — за угрозу убийством до 5 лет лишения свободы, за причинение легкого вреда здоровью до 2 лет лишения свободы», — рассказала Яровая.

Кроме того, вводится ответственность за факт непропуска автомобиля скорой помощи на дороге — будет установлена повышенная ответственность в том случае, если эти действия повлекли негативные последствия для пациента. «Если в таком случае не могла быть оказана своевременная медицинская помощь, штраф будет составлять 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортным средством до двух лет», — сказала она.

Запрос на закон весьма высок не только в профессиональном сообществе, отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

«От хулиганских действий и блокирования скорых страдают все, и врачи, и пациенты. Принятием этого законопроекты мы ни в коем случае не стремимся к жестокости. Медики — люди самой гуманной профессии, поэтому для нас главное — убеждение, профилактика. Главное, чтобы те, кто совершают преступные действия в отношении медиков и бесчинствуют на дорогах, не пропуская спецтранспорт, понимали — наказание неизбежно, неотвратимо, и оно будет серьезным, чтобы отбить охоту к подобным антиобщественным поступкам раз и навсегда. Именно это очень важно, профилактическая направленность принимаемого законопроекта», — отметил депутат.