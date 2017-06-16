Ярославль, 16 июня, 2017, 11:34 — ИА Регнум. В Ярославле мэрия города проводит эксперимент по привлечению частных фирм к оказанию муниципальных услуг в социальной сфере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города. Администрация Ярославля издала постановление «О проведении в городе Ярославле эксперимента по реализации муниципального социального заказа на оказание отдельных муниципальных услуг в социальной сфере».

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Сейчас мэрия города дает муниципальное задание только муниципальным организациям на оказание тех или иных услуг. Теперь по ряду направлений оно может быть выдано коммерческой либо некоммерческой организации.

«В этом году мэрия решила создать здоровую конкуренцию и объявить конкурс на оказание социальных услуг. Мы выбрали направления, где работы могут оказывать муниципальные, государственные или частные заведения. Победитель в конкурсе получит грант на оказание услуг», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

В качестве пробных направлений администрация города выбрало: «Художественная направленность. Керамика», «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников» и три направления, которые касаются спортивной подготовки лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, которые занимаются пауэрлифтингом.

«Например, керамике обучают в детской школе искусств № 3, академии имени Пастухова и частной студии «Арт-премиум». Психологическим консультированием занимаются 5 частных организации и три муниципальные. А пауэрлифтинг преподают в муниципальной СДЮСШОР № 20, областной спортивно-адаптивной школе и в Ярославской городской общественной организации «спортивно-оздоровительный клуб «Соратник». Эти организации еще не подали заявки, но вполне могут составить друг другу конкуренцию», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Конкурс на оказание муниципальных социальных услуг еще не объявлен, но победители должны определиться к началу учебного года. Ярославцы уже начинают выказывать опасение в чистоте эксперимента. Например, обучение инвалидов пауэрлифтингу занимаются считанные организации и конкурс между ними может быть весьма условен. Кроме того, в факте прихода частников на рынок муниципальных услуг видят угрозу сложившейся системе муниципальных спортивных школ, школ искусств, учреждений дополнительного образования. Сейчас они гарантированно занимаются с детьми и их деятельность полностью контролируется местной властью.

В мэрии города считают, что если гранты выиграют частные организации, то это не нанесет ущерба муниципальным заведениям города, поскольку выбранные пять направлений составляют ничтожную долю на рынке муниципальных услуг.

Председатель комиссии по соцполитике муниципалитета Ярославля Вера Никольская считает проведение эксперимента обоснованным. Между тем депутаты планируют также изучить этот вопрос.

«Это не наше новшество, по тому же пути идет правительство России. Логика в этом есть. Сейчас бюджет уже финансирует частные образовательные учреждения, которые несут социальную нагрузку: детские сады, Вальдорфскую школу. Наши муниципальные учреждения культуры и спорта часто не могут в достаточной степени оказать весь набор услуг: где-то места не хватает, где-то специалистов или оборудования. Если по-честному это делать, если не будет воровства, то это может получиться и неплохо. Бояться не надо», — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля Вера Никольская.