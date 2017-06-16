Южно-Сахалинск, 16 июня, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Асфальта на улице Физкультурной в столице Сахалина ждут уже несколько лет. Поручения привести дорогу к жилым домам в порядок звучали неоднократно из самых высоких кабинетов. Но министр строительства Сахалинской области Вадим Залозный «наскреб» асфальта только на парковку для семейного автомобиля «Лексус», передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Асфальт для «Лексуса» министра строительства теперь есть на улице Физкультурной в Южно-Сахалинске

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Возле дома №18 по улице Физкультурной в столице островного региона, жители которой уже больше трех лет ждут от властей обещанного асфальта, долгожданное дорожное покрытие наконец появилось. Но жители расположенных на Физкультурной домов этому не обрадовались: асфальт был уложен всего на паре квадратных метров. На асфальте стоял шикарный внедорожник «Лексус», принадлежащий, как выяснили горожане и журналисты, семье министра строительства Сахалинской области Вадима Залозного. Остальная улица по-прежнему утопала в непролазной грязи.

Это далеко не единственная претензия жителей Сахалина к министру строительства. В первую очередь люди жалуются на качество сдаваемых в эксплуатацию жилых домов. Которые строят по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Жалобы поступают регулярно — как из муниципалитетов, так и из Южно-Сахалинска, — сообщило ИА Citysakh.ru.

Вопросы у контролирующих органов вызывают отчеты областного ведомства об исполнении данной программы — она ведь финансируется как из региональной, так и из федеральной казны. По данным регионального управления «Росфиннадзора», которое проводило проверку отчетов администрации Южно-Сахалинска за 2014 год, выявлены приписки в части объемов предоставленного жилья. Речь идет об акте проверки за 2015 год. Годом позже аудиторы зафиксировали «ненадлежащий контроль» по выполнению этой программы со стороны министерства строительства регионального правительства.

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В селе Дальнее обвалившиеся фасады домов новостроек, находящихся на гарантии, ремонтируют за счет жителей. Расходы отражены на сайте управляющей компании.

А в апреле 2017 года региональная Госинспекция строительного надзора, проводившая проверку строительства, обнаружила удивительные факты: застройщик, сахалинская компания «Армсахстрой», если верить документации, построила все дома «под ключ», от фундамента до отделочных работ, всего за пять дней. Именно столько времени прошло с момента выдачи разрешения на строительство домов и вводом их в эксплуатацию.

А на улице Украинской в Южно-Сахалинске, в подвале нового многоэтажного дома плещется самое настоящее подземное озеро. Дом этот построила компания «Сахалин Инжиниринг», руководит которой областной депутат Роман Альперович. Дом возвели на месте старого котлована, который выкопали еще в советское время под строительство многоэтажки. Но строгие контролеры советского Минстроя строительство свернули: в котлован стали поступать грунтовые воды. А «нестрогие» контролеры нынешнего сахалинского Минстроя «ничего такого» в старом котловане не обнаружили. В результате — в подвале озеро, зимой жители сидели без воды, поскольку все трубы перемерзли, лифтовое оборудование не работает, вентиляция не функционирует. Сам глава строительного холдинга минувшей зимой «развлекал» сахалинцев дачей показаний в зале суда — каялся, как давал многомиллионные взятки экс-губернатору Сахалина Александру Хорошавину.

У жителей сахалинского Поронайска из кранов вместо воды течет грязь — недавно им модернизировали водозабор, потратив на это благое дело 160 млн рублей

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И это далеко не полный список строительных проблем Сахалинской области. Например, в селе Песчанское Анивского района нет водопроводной воды. Совсем нет. Жители просят построить водопровод. Власти отвечают — денег в бюджете нет. Между тем Сахалинская область в 2016 году не освоила 9,4 млрд бюджетных рублей.

В городе Поронайске в новых домах, построенных по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, в которые еще даже не успели въехать люди, стены уже покрылись плесенью и гниют.

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Министр строительства Сахалинской области Вадим Залозный за 2016 год официально задекларировал доход в сумме 3,8 млн рублей. Автомобиля в собственности чиновника нет. Toyota Lexus LX 470 зарегистрирован на его супругу, которая за 2016 год показала доход в сумме 2,1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, только в 2016 году прокуроры Сахалинской области выявили более 800 нарушений закона в сфере реализации ФЦП по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Мэр Южно-Курильска был заключен под стражу в связи с возбуждением уголовного дела, связанного со строительством домов, — миллионы были заплачены, а строительство домов так и не началось. Эксперты полагают, что падение региона в национальном инвестиционном рейтинге связано в первую очередь с отсутствием доверия населения к региональной власти.

«Блеска и треска много, обещаний много, а дел люди не видят», — прокомментировал ситуацию в островном регионе ИА REGNUM доктор политических наук Илдус Ярулин.