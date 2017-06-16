В Южно-Сахалинске асфальт нашелся только для министерского «Лексуса»
Южно-Сахалинск, 16 июня, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Асфальта на улице Физкультурной в столице Сахалина ждут уже несколько лет. Поручения привести дорогу к жилым домам в порядок звучали неоднократно из самых высоких кабинетов. Но министр строительства Сахалинской области Вадим Залозный «наскреб» асфальта только на парковку для семейного автомобиля «Лексус», передает корреспондент ИА REGNUM.
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Возле дома №18 по улице Физкультурной в столице островного региона, жители которой уже больше трех лет ждут от властей обещанного асфальта, долгожданное дорожное покрытие наконец появилось. Но жители расположенных на Физкультурной домов этому не обрадовались: асфальт был уложен всего на паре квадратных метров. На асфальте стоял шикарный внедорожник «Лексус», принадлежащий, как выяснили горожане и журналисты, семье министра строительства Сахалинской области Вадима Залозного. Остальная улица по-прежнему утопала в непролазной грязи.
Это далеко не единственная претензия жителей Сахалина к министру строительства. В первую очередь люди жалуются на качество сдаваемых в эксплуатацию жилых домов. Которые строят по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Жалобы поступают регулярно — как из муниципалитетов, так и из Южно-Сахалинска, — сообщило ИА Citysakh.ru.
Вопросы у контролирующих органов вызывают отчеты областного ведомства об исполнении данной программы — она ведь финансируется как из региональной, так и из федеральной казны. По данным регионального управления «Росфиннадзора», которое проводило проверку отчетов администрации Южно-Сахалинска за 2014 год, выявлены приписки в части объемов предоставленного жилья. Речь идет об акте проверки за 2015 год. Годом позже аудиторы зафиксировали «ненадлежащий контроль» по выполнению этой программы со стороны министерства строительства регионального правительства.
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В селе Дальнее обвалившиеся фасады домов новостроек, находящихся на гарантии, ремонтируют за счет жителей. Расходы отражены на сайте управляющей компании.
А в апреле 2017 года региональная Госинспекция строительного надзора, проводившая проверку строительства, обнаружила удивительные факты: застройщик, сахалинская компания «Армсахстрой», если верить документации, построила все дома «под ключ», от фундамента до отделочных работ, всего за пять дней. Именно столько времени прошло с момента выдачи разрешения на строительство домов и вводом их в эксплуатацию.
А на улице Украинской в Южно-Сахалинске, в подвале нового многоэтажного дома плещется самое настоящее подземное озеро. Дом этот построила компания «Сахалин Инжиниринг», руководит которой областной депутат Роман Альперович. Дом возвели на месте старого котлована, который выкопали еще в советское время под строительство многоэтажки. Но строгие контролеры советского Минстроя строительство свернули: в котлован стали поступать грунтовые воды. А «нестрогие» контролеры нынешнего сахалинского Минстроя «ничего такого» в старом котловане не обнаружили. В результате — в подвале озеро, зимой жители сидели без воды, поскольку все трубы перемерзли, лифтовое оборудование не работает, вентиляция не функционирует. Сам глава строительного холдинга минувшей зимой «развлекал» сахалинцев дачей показаний в зале суда — каялся, как давал многомиллионные взятки экс-губернатору Сахалина Александру Хорошавину.
У жителей сахалинского Поронайска из кранов вместо воды течет грязь — недавно им модернизировали водозабор, потратив на это благое дело 160 млн рублей
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И это далеко не полный список строительных проблем Сахалинской области. Например, в селе Песчанское Анивского района нет водопроводной воды. Совсем нет. Жители просят построить водопровод. Власти отвечают — денег в бюджете нет. Между тем Сахалинская область в 2016 году не освоила 9,4 млрд бюджетных рублей.
В городе Поронайске в новых домах, построенных по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, в которые еще даже не успели въехать люди, стены уже покрылись плесенью и гниют.
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Министр строительства Сахалинской области Вадим Залозный за 2016 год официально задекларировал доход в сумме 3,8 млн рублей. Автомобиля в собственности чиновника нет. Toyota Lexus LX 470 зарегистрирован на его супругу, которая за 2016 год показала доход в сумме 2,1 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, только в 2016 году прокуроры Сахалинской области выявили более 800 нарушений закона в сфере реализации ФЦП по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Мэр Южно-Курильска был заключен под стражу в связи с возбуждением уголовного дела, связанного со строительством домов, — миллионы были заплачены, а строительство домов так и не началось. Эксперты полагают, что падение региона в национальном инвестиционном рейтинге связано в первую очередь с отсутствием доверия населения к региональной власти.
«Блеска и треска много, обещаний много, а дел люди не видят», — прокомментировал ситуацию в островном регионе ИА REGNUM доктор политических наук Илдус Ярулин.