Санкт-Петербург, 16 июня, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Наибольшая вероятность попасть в дорожную аварию у автомобилистов Петербурга — на мостах, при заезде и съезде с них, на набережных, а также на перекрестках крупных магистралей. Однако опасность аварий в центре ниже, чем на периферии города. Это следует из исследования компании «Яндекс» по результатам анализа отметок о ДТП в сервисах «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» с января по май 2017 года.

Eli Duke Автомобильная авария

Всего за этот срок пользователями сервисов было зафиксировано 81 тыс. дорожных происшествий, как серьезных автомобильных аварий, так и мелких столкновений, приводящих, однако, к дорожным заторам.

Самые аварийные места были выявлены по наибольшему числу оставленных пользователями меток о ДТП. При этом были обнаружены и самые опасные места — там, где одновременно фиксируется и наибольший трафик, и большое число аварий.

В итоге в список самых аварийных мест попали загруженные почти круглосуточно Литейный и Володарский мосты через Неву, а также съезд с моста Александра Невского на Заневский проспект. Самой богатой на аварии площадью стала площадь Александра Невского, где организовано круговое движение.

Но больше всего в списке аварийных мест оказалось перекрёстков больших и всегда загруженных транспортом магистралей. Среди них — пересечение Дунайского и Витебского проспектов, Пискарёвского проспекта и Свердловской набережной, Витебского проспекта и Благодатной улицы, проспектов Энгельса и Испытателей, набережной Обводного канала и проспекта Обуховской Обороны, Индустриального проспекта и проспекта Косыгина.

При этом самые опасные места оказались не в центре города, а на его периферии и развязках с Кольцевой автодорогой. Это объясняется тем, что в центре скорость движения автомобильных потоков небольшая, и водители проявляют больше внимательности и осторожности.

По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за четыре первых месяца 2017 года в Петербурге произошло 47 775 дорожно-транспортных происшествий, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Однако количество аварий с пострадавшими (1790) увеличилось на 2% по сравнению с показателями прошлого года. С января по апрель текущего года в ДТП погибли 72 человека, что на 7% больше, чем за первые четыре месяца 2016 года. Травмы в ДТП получили 2158 человек, что на 3% больше уровня прошлого года. При этом число травмированных детей составило 222 человека, что на 20% больше уровня того же периода 2016 года.